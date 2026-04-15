[헤럴드경제=윤호 기자] 국가정보원이 세월호 참사 12주기를 앞두고 유족의 요청을 수용해 정보 공개 태스크포스(TF)를 가동했다.

국정원은 지난달 30일 이종석 원장이 유가족 측을 면담한 자리에서 기존에 공개하지 않은 목록 12만여 건을 포함해 “법령으로 제한하지 않은 사항은 모두 공개할 것”이라고 약속했다고 15일 밝혔다.

이 원장은 이 자리에서 “임기 내에 가능한 모든 의혹을 마무리 짓고 싶다”며 “원장의 권한 범위 내 규정을 수정해서라도 자료 공개에 적극 협조하겠다”고 말했다고 4·16연대는 전했다.

국정원은 유가족 측 간담회 무렵 유가족 측의 요청사항을 처리하기 위한 TF를 구성했으며, 원장 지시 및 관계 법령에 따라 세월호 참사 관련 자료 공개에 적극 협조할 방침이다.

국정원은 4·16연대, 4·16세월호참사가족협의회와 함께 사회적참사특별조사위원회 조사 당시 미공개됐던 자료와 문건에 대한 검토를 진행할 예정이다.

검토 대상에는 당시 국정원 서버 내 키워드 검색으로 확인된 총 68만3000여건의 자료 목록을 비롯해 비공개 처리됐던 목록 12만건, 자료 공개 요청에도 제출되지 않은 문건과 제출됐지만 내용이 가려진 문건 3000여건이 포함된 것으로 전해졌다.