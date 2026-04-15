[헤럴드경제=이상섭 기자] 생명보험사회공헌재단이 서울특별시 강동구에 시니어와 청년 세대를 잇는 세대통합형 베이커리 카페 ‘할로마켓’ 2호점을 오픈했다고 15일 밝혔다. ‘할로마켓’은 생명보험재단 시니어라이프 지원사업의 일환으로, 손님을 맞이하는 인사말 ‘헬로우(Hello)’와 할머니·할아버지를 뜻하는 ‘할’을 더해 이름 붙인 세대통합형 공간이다. 유휴공간을 리모델링해 조성했으며, 한국노인인력개발원과 연계해 시니어 일자리와 청년의 사회 참여를 지원하고 세대 간 협업과 지역 커뮤니티 활성화를 도모하기 위해 기획했다.

이번에 열린 오픈식에는 이장우 생명보험재단 이사장, 김수영 한국노인인력개발원장 등 주요 관계자들이 참석해, 세대통합형 일자리 모델로서 ‘할로마켓’의 의미를 함께 되새겼다.

‘할로마켓’ 2호점에서는 60세 이상 시니어 20명이 바리스타와 제빵사로 참여해 제품을 직접 생산하고 매장을 운영한다. 청년 점장과 한국체육대학교 대학생 서포터즈 6명은 홍보·마케팅을 지원하며, 지역 주민을 위한 ‘데일리 클래스’ 등 체험 프로그램을 통해 세대 간 교류를 확대할 예정이다.

생명보험재단은 지난해 2월 대구광역시 수성구에 ‘할로마켓’ 1호점을 오픈하며 세대통합형 일자리 모델을 처음 선보였다. 1호점에서는 시니어 30명의 일자리 창출하고 지역 청년 15명과의 SNS 홍보·디자인 협업, 지역아동센터 17개소 간식 지원 등의 성과를 거두며 지역사회와의 상생을 이어왔다. 이러한 성과를 바탕으로 재단은 ‘할로마켓’ 2호점 오픈에 나섰다.

이장우 생명보험재단 이사장은 “할로마켓이 초고령화 시대에 시니어의 마음건강을 지원하고, 일자리 창출과 세대 간 소통을 아우르는 모델로 자리 잡길 기대한다”며, “생명보험재단은 시니어들이 사회의 일원으로서 자부심을 느끼고 청년들과 건강한 관계를 형성할 수 있는 지속 가능한 상생의 장을 확대해 나가겠다”고 말했다.