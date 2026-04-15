오죽헌, 경포호 등 문화유산 현장 체험...구민 참여형 프로그램으로 지역문화 이해 높여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]노원문화원(원장 오치정)이 강릉 일대에서 진행한 ‘2026 역사문화탐방’ 프로그램을 성황리에 마무리하며 시민 체감형 문화사업의 성과를 확인했다.

노원문화원은 지난 4월 8일 강릉 오죽헌을 비롯해 경포호, 경포가시연습지, 강릉중앙시장, 안목 커피거리 등 주요 문화·관광 자원을 연계한 현장 탐방 프로그램을 운영했다고 밝혔다.

이번 탐방은 지역 주민들이 우리나라 대표 역사문화유산과 자연환경을 직접 체험하며 문화적 이해를 넓히는 데 초점을 맞춰 기획됐다.

특히 오죽헌에서는 전문 문화해설사의 설명이 더해져 참가자들이 신사임당과 율곡 이이로 대표되는 강릉의 역사적 가치와 인문적 의미를 보다 깊이 있게 이해하는 계기가 됐다. 이어 경포호와 경포가시연습지에서는 자연생태와 경관의 가치를 체험, 강릉중앙시장과 안목 커피거리에서는 지역의 생활문화와 관광자원을 직접 경험하며 탐방의 폭을 넓혔다.

이번 프로그램은 단순한 관광을 넘어 참여자 간 소통과 교류를 촉진하는 문화공동체 형성의 장으로도 기능했다. 하루 동안 이어진 일정 속에서 참가자들은 자연스럽게 교류하며 지역사회에 대한 유대감과 공동체 의식을 높였다.

참가자들은“문화해설과 함께하니 단순 관람보다 훨씬 의미 있는 시간이었다”, “하루 동안 다양한 장소를 체계적으로 경험할 수 있어 만족도가 높았다”고 소감을 전했다.

오치정 노원문화원장은 “이번 역사문화탐방을 통해 시민들이 우리 문화유산과 지역 문화에 대한 이해를 넓히는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 현장형 문화 프로그램을 통해 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고, 지역과 문화를 잇는 역할을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

노원문화원은 역사문화탐방을 비롯해 전통예술 공연, 노원문화대학, 지역학연구소 운영 등 다양한 사업을 통해 지역 주민의 문화 접근성을 높이고 생활 속 문화 확산에 기여하고 있다.