[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기신용보증재단(이사장 시석중)은 15일 남양주시청에서 남양주시와 ‘경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약’을 체결했다.

경기도 균형발전을 위한 재단 본점의 남양주 이전에 따른 협력을 주요 골자로 추진됐다. 특히 남양주시 내 재단 이전 공간 마련을 위한 업무협력과 함께, 이전 직원들의 안정적인 정착 지원을 위한 방안 등을 주요 내용으로 담고 있다.

신보는 그동안 보증지원을 비롯해 경영 컨설팅과 솔루션 제공, 경영정보 및 교육 지원 등 다양한 활동을 지속해 왔다.

협약을 통해 재단 본점 이전이 경기북부 지역의 금융 인프라 확충과 성장 기반 조성으로 이어질 것으로 기대된다.

특히 남양주시를 중심으로 한 북부지역 금융지원 거점이 강화되면서, 경기북부 권역의 소상공인과 중소기업의 경쟁력 제고는 물론, 일자리 창출과 산업 생태계 활성화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.

시석중 이사장은 “경기북부 지역경제 대개조를 완성하여 경기도 균형발전이라는 큰 꿈을 실현하는 중요한 출발점”이라며 “본점 이전 결정은 단순한 사무실을 옮기는 것을 넘어 남양주시가 지역 균형발전의 핵심 거점이 된다는데 의미가 있다”고 말했다.