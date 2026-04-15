여름 상품 검색량 최대 1483% 폭증…거래액도 늘어

[헤럴드경제=강승연 기자] 카카오스타일(Kakao Style)이 운영하는 지그재그가 최근 고온 현상으로 여름 패션 상품 검색량과 거래액이 급증하고 있다고 15일 밝혔다.

지난 13일 ‘여름 면바지’ 검색량은 전일 대비 1483% 폭증했다. ‘여름 슬랙스’ 896%, ‘반소매 블라우스’ 827% 늘었다. 최근 일주일(4월 6~12일) 기준으로는 ‘체크 민소매’(1020%)·‘리넨 카디건’(982%)·‘여름 바스락 바지’(958%) 등 시원한 소재 아이템의 검색량이 급증했다.

실제 거래액도 늘었다. 최근 4일간(4월 11~14일) ‘여름 슬랙스’ 거래액은 전년 동기 대비 67% 증가했다. ‘미디스커트(53%)’, ‘숏팬츠(44%)’, ‘반소매(30%)’, ‘민소매(24%)’ 등도 고른 상승세를 보였다.

지그재그는 오는 26일까지 ‘후아유 직잭 선발매’ 기획전을 운영한다. 최대 20% 쿠폰팩과 직진배송 혜택을 제공한다. 또 ‘클라비스 여름 캐리오버’ 행사를 통해 지그재그 단독 신상품을 최대 25% 할인된 가격에 선보인다.

카카오스타일 관계자는 “고객들이 긴 여름 내내 다채로운 스타일을 즐길 수 있도록 폭넓은 상품군과 기획전을 마련할 것”이라고 말했다.