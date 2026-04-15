교육·컨설팅·정부사업 공동참여까지 협력 체계 구축 AI 도입의 문제 정의부터 실행 로드맵까지 현장형 지원 강화 중소기업 업무혁신 수요 겨냥한 실질 성과형 AX 모델 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 메인비즈협회가 알파브라더스와 손잡고 중소기업 업무혁신과 AX 확산 지원에 나선다.

메인비즈협회와 알파브라더스는 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 중소기업의 업무혁신 및 AX 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 중소기업이 AI 도입 과정에서 실질적 성과를 체감하지 못하는 배경에 기술 자체보다 문제 정의와 적용 전략의 부재가 있다는 인식에서 추진됐다. 양측은 현장 수요를 기반으로 한 AX 지원 체계를 공동으로 마련하기로 했다.

양측은 우선 메인비즈기업 임직원과 실무자를 대상으로 AI, AX, 자동화, 디지털 생산성 향상 분야 교육과정을 개발·운영할 계획이다. 또 기업별 현황 분석을 바탕으로 AX 전략 수립, 업무자동화 과제 도출, AI 활용 방안 설계와 구축, 실행 로드맵 수립 등 현장 적용형 컨설팅도 함께 추진한다.

정부사업 공동 참여도 협력 범위에 포함됐다. 양측은 정부와 지방자치단체, 공공기관, 유관기관이 추진하는 AI, 디지털전환, 생산성 혁신, 인력양성, 중소기업 지원 관련 사업을 공동 발굴하고 기획·수행할 예정이다.

이번 협약에 따라 메인비즈협회는 현장 수요 발굴과 참여기업 모집, 네트워크 확산, 성과 공유의 허브 역할을 맡는다. 알파브라더스는 실무형 AI 도입 역량 강화 프로그램과 AX 컨설팅 경험을 바탕으로 교육 콘텐츠 설계, 문제 정의 프레임 구축, AI 설루션 제안, 실행 지원을 담당한다.

메인비즈협회는 이번 협약이 단순 교육에 그치지 않고 중소기업이 실제 업무에 AI를 적용해 성과를 내는 단계까지 연결하는 데 초점을 맞추고 있다고 설명했다. 알파브라더스 역시 기술 도입 자체보다 해결해야 할 문제와 창출할 성과를 명확히 하는 것이 중소기업 AI 도입의 핵심이라고 강조했다.