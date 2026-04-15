KT에스테이트 시행·우미건설 시공, 영통 최중심 인프라 품은 ‘주거형 오피스텔’ 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 전용 76~119㎡ 총 305실 분양 17~20일 청약 접수… 23일 당첨자 발표, 24일 정당 계약

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자] 주거형 오피스텔 ‘영통역 우미 린’이 오는 17일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 돌입한다.

단지는 경기도 수원시 영통구 영통동 일원에 조성되며 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 전용면적 76~119㎡ 총 305실 규모의 중대형 평형으로 구성된다.

분양 일정은 견본주택 개관 당일인 17일과 20일에 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 23일에 진행되며, 정당 계약은 다음 날인 24일하루 동안 진행될 예정이다.

이 단지는 주거형 오피스텔로 공급되는 만큼 청약 문턱이 낮다. 만 19세 이상이면 청약통장 가입 기간이나 주택 소유 여부, 거주지 제한 없이 누구나 청약할 수 있다. 청약은 1인당 1건만 신청 가능하며, 청약금 300만원(일반통장)이면 접수가 가능하다.

당첨자는 100% 추첨제로 가리기 때문에 가점이 낮은 2030세대도 동등한 당첨 기회를 얻을 수 있으며, 재당첨 제한이나 실거주 의무 등 까다로운 규제로부터 자유롭다.

이에 더해 아파트의 경우 대출 규제가 까다로운 반면, 오피스텔은 LTV를 최대 70%까지 적용받을 수 있는 데다 자금조달계획서 제출 의무가 없어 자금 마련 부담이 적고, 실거주 의무 또한 적용되지 않는다.

영통역 우미 린 투시도

■ 수인분당선 영통역 초역세권 입지 확보… 완성형 인프라 누리는 ‘이곳’

최근 분양 시장에서 입주와 동시에 모든 인프라를 누릴 수 있는 ‘완성형 도심’의 가치가 부각되는 가운데, ‘영통역 우미 린’은 수요자들의 요구에 완벽히 부응하는 입지를 갖췄다.

단지는 수인분당선 영통역과 바로 인접한 초역세권 입지로 강남권 및 수도권 주요 핵심 지역으로의 이동이 수월하다. 향후 인덕원~동탄 복선전철(예정) 개통 시 2개 노선을 품은 더블역세권으로 거듭나 광역 교통망은 더욱 탄탄해질 전망이다.

아울러 수인분당선을 이용해 인근 수원역으로 이동하면 향후 개통 예정인 GTX-C 노선과도 연계가 가능하다. 또 단지 인근 버스정류장을 통해 광역버스 이용이 편리하며, 용인서울고속도로, 경부고속도로 등 탄탄한 도로망도 갖추고 있다.

이에 더해 도보 생활권 내에는 핵심 상업시설이 밀집해 편리한 원스톱 생활 인프라를 누릴 수 있다. 대형마트를 비롯해 다채로운 편의시설이 밀집한 영통 중심상업지구가 자리해 일상생활의 편의성이 극대화된다. 또한 수만 명의 임직원이 근무하는 삼성디지털시티 등 대기업 산업단지가 가까워 탄탄한 직주근접 배후수요까지 품고 있다.

■ 완성형 인프라에 더해진 쾌적한 주거 환경… 명문학군 및 우수한 상품성도 눈길

‘영통역 우미 린’은 도심 속에서도 쾌적한 자연환경을 품고 있다. 축구장 약 19배 (약 13만7,062㎡) 규모에 달하는 영통중앙공원과 맞닿아 있어 입주민들에게 여유로운 힐링 라이프를 선사한다.

지역 명문 학교가 인접한 명품 학세권 입지도 갖췄다. 영일초, 영일중 등 우수 학군이 도보권에 위치하며, ‘수원의 대치동’이라 불리는 대규모 영통 학원가가 인접해 자녀 교육 환경이 탁월하다.

상품성도 우수하다. ‘영통역 우미 린’은 4베이(Bay) 판상형 구조(84A 등)와 개방감을 극대화한 타워형 2면 개방 구조(119B 등)를 조화롭게 배치해 공간 효율성과 쾌적함을 극대화했다.

특히 넉넉한 현관 팬트리와 와이드형 드레스룸은 물론, 동선을 획기적으로 줄여주는 주방 직통 ‘케어 팬트리’를 전격 도입해 실생활의 편의성을 한층 끌어올렸다. 더불어 일반 신규 분양 아파트에서는 비용 부담이 큰 시스템 에어컨, 거실 아트월(일부 타입 양면) 등을 기본 옵션으로 제공해 수요자들의 실질적인 자금 부담을 대폭 낮췄다.

분양 관계자는 “영통역 우미 린은 청약 가점에 대한 부담이 없는 데다, 수원의 핵심인 영통의 완성된 인프라를 입주 즉시 누릴 수 있어 실수요자들의 대기 수요가 풍부한 곳”이라며 “특히 아파트를 완벽히 대체하는 중대형 특화 설계와 다양한 기본 옵션 혜택까지 갖춘 만큼 치열한 청약 경쟁이 예상된다”고 전했다.

한편 ‘영통역 우미 린’의 견본주택은 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1053-3에 마련될 예정이다.