민생안정 기업활력 에너지구조전환에 1조2600억원 추경 4853억원, 경제회복 분야 집중배치

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 15일 시청 대회의실에서 중동전쟁이 촉발한 글로벌 복합위기 장기화 사태 영향이 지역경제 전반으로 확산되는 것을 막기 위한 비상경제대책회의를 개최했다. 회의에는 박형준 시장과 양재생 부산상공회의소 회장, 관련단체 대표 등 경제 관계자 33명이 참석해 중동상황에 따른 글로벌 복합위기 대응방향과 민생안정 및 경제활력 회복을 위한 대책을 논의했다.

시는 이날 회의에서 고환율·고유가·고물가 등 복합위기로 인한 지역경제 충격을 최소화하고, 탄소중립과 에너지 전환을 가속화하기 위한 대책으로 ▷민생 안정 ▷기업 활력 ▷에너지 구조 전환 등 1조2600억원 규모의 3대 분야 10개 중점 추진과제를 발표했다.

우선 고유가 피해가 집중되는 취약계층을 위해 4774억원을 들여 ▷경유 화물자동차·마을버스 안전운행 지원 ▷연안어선과 농기계 면세유 인상비 일부 지원 ▷산업단지 근로자 통근버스 확대 운행 ▷고유가 피해지원금 지급 등을 추진한다.

자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 위해 7824억원 예산으로 ▷중소기업·소상공인 운전자금 지원 5000억원 확대 ▷만기도래 운전자금 6개월 연장 ▷원자재 공동구매 전용 특화금융을 시행한다.

중동발 에너지 위기를 산업전환의 계기로 삼아 ▷신평장림 산단 에너지 자급자족 인프라 구축 ▷에너지 융·복합 지원을 확대 추진하고, 지역 특화형 에너지 신산업 육성을 위해 ▷기장 청정에너지 융합허브 구축 ▷가덕 그린에너지시티 조성 ▷기장군 햇빛소득마을 조성을 중장기적으로 진행한다.

시는 이번 회의에서 논의된 시민부담 경감과 기업자금 유동성 지원을 위해 ‘2026년 제2회 추가경정예산(안)’ 4853억원을 경제회복 분야에 집중 배치했다.

박형준 시장은 “중동사태가 민생에 미칠 타격을 최소화하고 지역기업의 숨통을 틔워주기 위한 단기 대책과 경제체질 개선을 위한 중장기 대책까지 함께 고려한 것”이라며 “이번 추경안이 민생과 기업현장에서 체감할 수 있는 실질적 지원이 될 것”이라고 말했다.