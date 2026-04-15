지견스님 등 1급 6명·2급 7명

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국불교문화사업단이 사찰음식 장인 13명을 새롭게 위촉했다.

사업단은 14일 서울 종로구 템플스테이통합정보센터에서 ‘제2회 사찰음식 장인 위촉식’을 열고 사찰음식 장인 1급 6명, 2급 7명 등 13명의 스님을 위촉했다고 15일 밝혔다.

‘사찰음식 장인 자격 제도’는 사찰음식 전문 인력의 체계적인 양성과 운영을 위해 문화사업단이 도입한 제도로, 2024년 제1회 위촉식을 시작으로 올해 두 번째를 맞았다.

이번에 위촉된 사찰음식 장인 1급은 유화스님, 지견스님, 혜범스님, 주호스님, 향밀스님, 경운스님이며, 장인 2급은 진허스님, 우일스님, 선행스님, 성돈스님, 하경스님, 덕원스님, 덕진스님이다.

사찰음식 장인 1급은 기존 2급 취득자 중 엄격한 승급 기준을 통과한 스님을 대상으로 선정한다. 2급은 내부 경력 기준을 충족한 스님과 문화사업단장 또는 사찰음식 명장 스님의 추천을 받은 인원을 포함해 전문성과 역량을 종합적으로 평가해 선발한다.

한국불교문화사업단장 일화스님은 위촉식에서 “오늘 위촉 받은 스님들은 오랜 시간 수행과 실천을 통해 이러한 가치를 몸소 증명해 온 분들로, 한 그릇의 음식 속에 담긴 시간과 정성, 수행의 깊이는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 법문”이라며 “수행과 공양의 정신을 한 그릇에 담아온 귀한 전통을 다시 새기고, 앞으로도 사찰음식이 우리 사회와 세계 속에서 더욱 바르게 이해되고 올바르게 전해지도록 큰 역할을 해주길 바란다”고 말했다.

1급 장인으로 위촉된 지견스님은 “장인에 위촉된 만큼 모든 곳에서 모범이 될 수 있도록 노력하겠다”며“사찰음식을 통해 많은 이가 행복을 맛보고 부처님의 자비를 느끼길 바라며, 앞으로도 사찰음식 보급을 위해 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.