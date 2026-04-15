[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 노란우산공제 모바일뱅킹 서비스 오픈을 기념해 신규 가입 고객을 대상으로 ‘사장님~힘내세요! 노란우산 모바일 오픈 이벤트!’를 실시한다고 15일 밝혔다. 이번 이벤트는 부산은행 모바일뱅킹을 통해 노란우산공제 가입 편의성을 높이고, 소상공인·자영업자의 공제 가입 활성화를 위해 마련됐다.

노란우산공제는 소기업·소상공인의 폐업, 은퇴 등을 대비할 수 있도록 마련된 공제 제도로, 납입금 소득공제 혜택과 함께 안정적인 자산 형성을 지원하는 대표 정책 금융 상품이다.

이벤트 기간은 오는 11월 말까지이며 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)에서 노란우산공제에 월 5만원 이상 신규 가입한 고객 선착순 2000명을 대상으로 1인당 2만 원의 캐시백을 제공한다. 별도의 신청 절차 없이 이벤트 기간 내 가입 조건을 충족하면 자동으로 이벤트 대상에 포함되며, 캐시백은 가입 시 등록한 출금계좌로 지급된다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 “노란우산공제 모바일 가입 서비스는 개인사업자 고객의 금융 편이성을 높이기 위해 도입됐다”며 ”앞으로도 소상공인 고객의 이용 편의성을 향상시킬 수 있는 다양한 비대면 금융 서비스를 확대해 나가겠다“고 말했다.