[헤럴드경제=문영규 기자] 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’로 내한한 배우 메릴 스트리프가 중년 이후 여배우로서 자신의 커리어에 대해 고민했던 경험들을 털어놓았다.

메릴 스트리프는 15일 공개된 tvN 방송 예능 프로그램 ‘유퀴즈온더블럭’ 선공개 영상에서 진행자인 유재석이 “마흔에 커리어가 끝났다고 생각했었다고 하신 적이 있다고 한다”고 소개하자 “마흔이 됐을 때 3번 연속으로 ‘마녀’ 역할을 제안받았다”며 말을 이었다.

그는 “그 때 직감했다. 업계에선 여배우에 대한 오랜 편견이 있었다”며 “입 밖으로 내기 좀 거친 말일 수 있는데 여배우는 마흔까지만 매력적이고 그 뒤론 끝이라는 식이다”고 전했다.

그러면서 “마흔이 되면 끝났다고 보고 배우를 활용할 줄 모르는 것”이라며 “그저 마녀나 악당, 기괴한 캐릭터로만 썼다”고 말했다.

영화에도 함께 출연한 배우 앤 해서웨이 역시 “엄마 역 정도”라며 그의 말을 긍정하고 고개를 끄덕였다.

이에 메릴 스트리프는 “엄마 역할도 주인공 곁에 머무는 조연 정도”라며 “사실 커리어가 끊겼다고 생각한 적이 정말 많았다”고 고백했다.

다만 “요즘은 온 세상이 다 프리랜서”라며 “늘 유연하게 움직이고 변화에 적응할 준비를 해야 한다”고 강조했다.

한편 앤 해서웨이는 유재석의 광고 영상을 접하고 “질문이 하나 있다”며 “어제 광고에서 땡땡이 무늬 옷의 당신을 본 게 맞느냐”며 관심을 보이기도 했다.

이에 유재석이 “이걸 어떻게 알았느냐”고 깜짝 놀라자 그는 “광고를 보자마자 이 사람 ‘스웨그’(개성)있다고 생각했다”고 말했다.

영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’는 오는 29일 개봉한다. 지난 2006년 전편이 나온지 20년 만에 나온 속편이다. 두 사람은 영화 프로모션 투어를 위해 지난 8일 한국을 방문했다.