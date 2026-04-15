[헤럴드경제=도현정 기자] 지난해 미국 이민 당국 무차별 단속으로 한국인 근로자 대거 구금 사태를 빚었던 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장이 이달 가동을 시작할 준비를 마쳤다.

미 온라인 매체 세마포(Semafor)는 14일(현지시간) 호세 무뇨스 현대차 사장이 이날 워싱턴DC에서 열린 ‘2026 세마포 월드 이코노미’ 만찬에서 앞서 이같이 말했다고 보도했다. 지난해 이민 당국의 급습으로 인해 출장갔던 한국인 인력들이 대거 구금되는 등의 사태가 있었지만, 공장 가동을 준비하는 계획에는 차질이 없다는 점을 강조했다.

무뇨스 사장은 이 자리에서 자신의 최우선 과제는 “U,S,A”라며 대미 투자 의지를 다시 내세우고 “이곳에서 잘하면 어느 곳에서든 잘하게 된다”고 말했다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE)은 지난해 9월 이 공장을 급습해 단기 상용(B-1) 비자나 무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국한 한국인 근로자 317명을 불법 이민자로 간주해 구금했고, 해당 근로자들은 대부분 자진 출국 형태로 8일 만에 나왔다. 호세 무뇨스 현대차 사장 등은 이 사태로 건설 작업이 중단되면서 공장 완공이 2∼3개월 지연될 것이라고 언급한 바 있다.

공장 건설을 예정에 맞추기 위해 사측은 다시 한국에서 인력을 빌린 것으로 전해졌다. 무뇨스 사장은 지난 2월 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 인터뷰에서 구금됐던 근로자 대다수가 다시 비자를 받아 공장 건설을 돕고 있다며, 올해 상반기에는 완공돼 가동될 수 있을 것이라고 말했다.