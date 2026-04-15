- 첨단기술 선도, 국민안전 위한 인공지능 바이오 기후테크 등 다양한 혁신 솔루션 제품 눈길

[헤럴드경제= 이권형기자] 첨단기술을 선도하고 국민안전을 지키는 60개 제품이 혁신제품으로 지정됐다.

조달청은 15일 정부대전청사에서 2026년 제2차 혁신제품 지정서 수여식을 개최했다. 이날 지정서를 받은 혁신제품은 총 60개로 공급자 제안형, 수요자 제안형, 스카우터 추천 등 다양한 경로로 발굴됐으며 엄격한 심사와 검증을 거쳐 공공성과 혁신성을 인정받았다.

특히 이번 지정에는 ▷온디바이스 AI 연동 스마트 산업재해 예방 시스템 ▷정신건강 AI 자가진단‧심리상담 솔루션 ▷AI 안전운전 스마트미러 ▷딥러닝 기반 농산물 품질검사시스템 ▷인체 감응형 화재감시 기능을 갖춘 등기구 ▷콜드체인 적합 여부 확인용 시간-온도 라벨 등 AI와 같은 첨단기술 활용 제품과 국민의 건겅과 안전을 지키는 제품들이 다수 지정된 것이 특징이다.

혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하며, 혁신구매목표제 운영, 구매면책 제도 등을 통해 공공판로 개척을 뒷받침한다. 특히, 혁신제품을 조달청 예산으로 구매하고, 공공기관은 조달청이 공급한 제품을 직접 사용해보고 실증하는 시범구매사업은 혁신제품 공공구매 확대의 마중물 역할을 하고 있다.

조달청은 AI제품 별도 평가트랙 신설, 지방정부와 협력을 통한 지역 유망제품 발굴 등 혁신제품 발굴 체계를 고도화하는 한편, 발굴된 제품이 공공현장에 적극 도입될 수 있도록 시범구매사업과 혁신제품 구매목표제를 확대하는 등 혁신조달 활성화를 지속할 계획이다.

백승보 조달청장은 “민간의 혁신을 정부가 구매하는 혁신조달은 기술개발을 이끄는 중요 정책수단이다”며 “제품발굴부터 구매확산까지 혁신조달 전 과정을 대폭 확대해 AI 등 신산업 분야의 혁신성장을 견인하고 공공서비스 혁신을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.