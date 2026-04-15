[헤럴드경제=김성훈 기자] 과거 소년범이었다는 사실이 폭로되며 은퇴한 조진웅이 지인들과의 만남도 거부하며 은둔 생활을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

정지영 감독은 14일 신작 영화 ‘내 이름은’의 개봉을 하루 앞두고 서울 종로구 모처에서 진행된 인터뷰에서 조진웅을 언급했다. 정 감독과 조진웅은 2019년 개봉한 영화 ‘블랙머니’에서 감독과 주연으로 호흡을 맞춘 바 있다.

정 감독은 조진웅 사건에 대해 “충격이었다. 은퇴까지 할 줄은 몰랐다”면서 “잠시 휴식기를 가지겠지 싶었다”라며 속내를 드러냈다.

이어 논란 후 조진웅과 연락을 취했었다며 “‘만나서 점심이라도 하자’고 이야기했는데, ‘감독님, 지금은 아니다. 밖에 나가서 공개적으로 사람들 많이 있는 데서 보고 싶지 않다’고 이야기를 하더라”고 전했다.

조진웅은 지난해 12월, 고교 시절 중범죄로 인해 소년보호처분을 받았다는 의혹이 제기되자 은퇴를 선언했다. 당시 조진웅은 “모든 질책을 겸허히 수용하고 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”는 입장을 밝혔다.

조진웅은 이후 공개석상에 모습을 드러냈지 않았으며, 최근 한 언론은 “가까이 지내던 지인들과도 연락을 끊은 것으로 전해진다”며 근황을 전한 바 있다.

한편 정지영 감독의 영화 ‘내 이름은’은 제주 4·3 사건의 아픔을 간직한 가족의 이야기를 그린 영화로 촌스러운 이름을 지우고 싶은 18세 아들 ‘영옥’과 까맣게 잊힌 1949년 제주의 아픈 기억을 되찾으려는 어머니 ‘정순’의 궤적을 쫓는 작품이다. 15일 개봉했다.