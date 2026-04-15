첫 VOD 서비스는 ‘중드 전용관’

LG헬로비전이 특정 장르 마니아들을 위해, 별도 검색 없이 좋아하는 장르 드라마를 연속해서 볼 수 있는 스트리밍 서비스를 출시했다.

15일 LG헬로비전은 자사 케이블TV 서비스인 헬로tv에서 취향 존중 VOD 스트리밍 서비스 ‘월정액 신규관’을 열었다고 밝혔다. 첫 번째 서비스로는 아시아 콘텐츠 전문 PP ‘AsiaN’과 손잡고 중국 드라마 전용관을 열었다. 앞으로는 경제 분야, 건강 분야 등 여타 장르로 전용관 라인업을 다양화할 예정이다.

LG헬로비전은 이번 서비스가 시청자와 PP사 모두에게 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대하고 있다.

우선 늘 무엇을 볼지 고민하는 시청자들의 경우 콘텐츠 탐색에 따르는 피로도를 줄일 수 있을 것으로 보인다. PP사는 스트리밍을 통해 자사 콘텐츠를 자연스럽게 노출하며, 도달률을 높일 기회가 될 것으로 예상된다.

특히 이번 전용관에서는 기존 VOD 서비스에서 접하기 어려웠던 ‘AsiaN’ 콘텐츠를 포함해 차별화된 중국 드라마 콘텐츠를 선보인다. 예컨대 ▷태평년 ▷수룡음 ▷헌어 등 최신 인기작을 비롯해 다양한 장르의 프리미엄 콘텐츠를 월 5000원(부가세 별도)의 가격으로 제한 없이 감상할 수 있다.

월정액 신규관은 헬로tv 133번 채널에서 제공된다. 정액 서비스에 가입한 시청자가 133번 채널을 틀기만 하면 편성 목록에 따라 나오는 인기 중국 드라마를 1회부터 마지막 회까지 별도 조작 없이 볼 수 있다.

이번 서비스는 우선 헬로tv HD 셋톱박스 이용 고객을 대상으로 제공되며, 향후 이용 범위를 확대해 나갈 계획이다.

김광우 기자