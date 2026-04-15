서부산스마트밸리 통합관제센터 구축 추진 위험 예측부터 대응까지 전 과정 통합관리

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 최초 산업단지이자 서부산권 핵심 산업거점인 서부산스마트밸리(구 신평·장림산단)가 첨단 정보통신기술(ICT) 인프라 기반의 스마트 산업단지로 바뀐다.

부산시는 ‘서부산스마트밸리 통합관제센터 구축사업’ 2026년도 추진계획을 확정하고 고도화에 본격 착수한다고 15일 밝혔다.

이는 2024년 산업통상자원부 ‘스마트그린산단 촉진사업’ 공모에 선정된 사업으로 국비 60억원, 시비 30억원 등 90억원이 투입되며 올해 12월 구축 완료가 목표다.

통합관제센터에는 영상식 불꽃감지 센서와 대기환경 감시 CCTV를 설치해 화재 초기징후를 신속 감지하고 긴급 알림을 제공하는 한편, 화재 확산상황을 드론으로 모니터링해 조기에 대응한다.

영상식 3방향 입체감지 시스템으로 낙석발생 징후를 사전에 감지해 산사태에 대처하는 한편 수위감지 카메라와 침수센서로 실시간 수위와 강우량 데이터를 정확하게 수집, 인공지능 교차분석으로 침수 위험단계를 식별한다.

산단 내 83곳에는 지능형 CCTV를 설치해 폭력, 배회, 쓰러짐 등 이상 징후와 화재·교통사고 등 위험상황을 자동체크하고 특정 객체에 대한 추적기능도 갖춘다. 전국 산단 최초로 자율주행 순찰로봇을 도입하고 가로등·전신주에 정보통신기술을 결합한 스마트폴을 활용해 사각지대 순찰, 안전·생활정보 제공, 재난정보 전달과 대피안내까지 하는 스마트 안전체계를 구축한다.

과속 계도용 대형 전광판과 스마트 주차시스템으로 차량속도와 주차정보를 실시간 제공해 교통사고 위험을 줄이고, 부산 산단 환경개선지원센터와 데이터를 연계해 산단 전역의 대기질과 유해물질 확산경로도 분석·예측한다.

시는 위험예측부터 상황인지 전파 대응까지 전 과정을 통합관리하는 스마트 재난대응체계를 구축하고, 입주기업·근로자 긴급 알림, 사하구청 직접 운영을 통해 지역 중심의 신속 대응체계를 강화할 방침이다.

박형준 시장은 “산업단지의 경쟁력 제고를 넘어 근로자와 시민이 체감할 수 있는 안전하고 쾌적한 산업환경 조성이 목표”라며 “사하구청과 협력해 AI 데이터와 첨단 정보통신기술을 접목한 전국 최고 스마트 산업단지로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.