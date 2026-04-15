두산과 수출경쟁력 강화 MOU 최대 1.2%P 우대금리 지원 등

한국수출입은행은 두산그룹의 인공지능(AI) 전환과 글로벌 초격차 확보를 위해 5조원의 금융 지원에 나선다고 15일 밝혔다. 이를 위해 14일 두산그룹과 ‘국가전략산업 분야 수출 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 업무협약(MOU·사진)’을 체결했다.

협약은 AI 대전환에 맞춰 수요가 급증하고 있는 반도체 소재 ‘동판적층판(CCL)’과 소형모듈원자로(SMR), 가스터빈, 로보틱스 등 국가전략산업 분야에서 글로벌 시장 점유율을 확대하고 기업의 공급망을 안정적으로 구축하기 위해 마련됐다. 수은은 2028년 말까지 두산그룹을 대상으로 총 5조원 규모의 금융을 공급한다. 두산의 전략 사업이 적기에 실행될 수 있도록 최대 1.2%포인트의 우대금리를 제공하는 ‘AX(AI 전환) 특별 프로그램’을 비롯해 가용한 금융 우대 조치를 최대한 적용해 지원의 실효성을 높일 계획이다.

황기연 수은 행장은 “두산그룹이 글로벌 시장에서 초격차 경쟁력을 확보할 수 있도록 가장 든든한 금융 파트너이자 버팀목으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다. 서상혁 기자