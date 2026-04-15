[헤럴드경제=채상우 기자] 전 여자친구와 미성년자 얼굴을 인공지능(AI) 기술로 합성해 성관계 동영상을 만들어 판매한 20대가 구속됐다.

15일 울산경찰청은 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 및 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 A씨를 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 10월부터 올해 1월까지 인공지능(AI) 기술을 이용해 전 여자친구나 지인 등의 얼굴 사진을 성관계 동영상에 합성한 후 판매한 혐의다.

A씨는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘지인능욕·합성’ 등 문구를 사용해 홍보한 후 다른 사람으로부터 건당 수만원의 의뢰비를 받고 불법 동영상을 제작해주기도 했다.

경찰은 위장 수사를 통해 A씨를 한 모텔에서 검거했으며, A씨 휴대전화 등에서 불법 영상물 100건을 확인했다.

경찰은 피해 여성이 미성년자를 포함해 10여 명인 것으로 확인하고, A씨에게 불법 영상을 의뢰 또는 구입한 남성 여러 명을 특정해 수사 중이다.

별다른 직업이 없는 A씨는 호기심과 용돈벌이를 위해 범했다고 진술한 것으로 알려졌다.