엔라이즈 데일리 협업, 가족 건강 테마 기획 객실 1박에 아동용 젤리 비타민 세트 증정

[헤럴드경제=김명상 기자] 호텔 더 보타닉 세운 명동이 ‘패밀리 웰니스 스테이’ 패키지를 선보였다. 가정의 달을 맞아 건강기능식품 전문기업 엔라이즈의 대표 브랜드 ‘데일리’와 협업해 건강과 휴식을 동시에 누릴 수 있도록 기획됐다.

패키지는 ▷객실 1박 ▷‘주토피아 데일리 젤리스틱 멀티비타민&에센셜’ 1박스 ▷미니 포스터 및 주토피아 스티커 ▷플레이 라운지 2시간 무료 이용 혜택으로 구성됐다. 가족 고객이 객실에서 머무는 동안 아이와 함께 즐길 수 있는 플레이 공간을 제공한다.

증정품인 ‘주토피아 데일리 젤리스틱 멀티비타민&에센셜’은 젤리 형태의 종합 비타민이며, 함께 제공되는 미니 포스터와 스티커는 어린이 고객에게 관심을 끌 것으로 보인다.

패키지는 5월 31일까지 예약 및 투숙이 가능하며, 호텔 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.

호텔 더 보타닉 세운 명동 관계자는 “가정의 달을 맞아 가족 단위 고객이 함께 머무르며 건강과 즐거움을 동시에 경험할 수 있도록 이번 패키지를 기획했다”며 “앞으로도 다양한 라이프스타일 브랜드와의 협업을 통해 고객에게 새로운 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.