- 국립산림과학원, 미세먼지 잡는 가로수 수종 제시…생활권 공기질 개선 효과

[헤럴드경제= 이권형기자] 올바른 가로수 수종 선택과 다층구조의 식재가 생활권 공기질 개선에 큰 효과가 있는 것으로 밝혀졌다.

산림청 산하 국립산림과학원은 봄철 증가하는 미세먼지를 줄이기 위해, 가로수 식재 단계에서부터 미세먼지 저감 효과가 높은 주요 수종을 선택하는 것이 중요하다고 15일 밝혔다.

가로수는 도로에서 발생한 미세먼지가 보행 공간으로 확산되는 것을 막고, 바람길을 형성해 대기 중 미세먼지 농도를 낮추는 역할을 한다. 아울러 나무는 잎과 가지 표면에 미세먼지를 붙잡는 흡착, 기공을 통한 흡수, 수관층에 의한 차단, 숲 내부 침강 등 네 가지 방식으로 미세먼지를 줄일 수 있다.

국립산림과학원 연구 결과에 따르면, 미세먼지 저감 기능이 뛰어난 대표적인 가로수 식재 수종 가운데 키큰나무(교목)로는 버즘나무, 은행나무, 이팝나무, 느티나무 등이 확인됐다. 이들 수종은 수관이 넓으며 잎이 많고 잎 표면 구조가 발달하여 미세먼지 흡착능력이 우수하다.

상록 가로수로는 소나무, 서양측백, 홍가시나무 등이 제시됐다. 이들 수종은 사계절 내내 잎을 유지하여 미세먼지 농도가 높은 겨울과 이른 봄에도 저감 기능을 지속적으로 수행할 수 있다는 장점이 있다.

4월은 가로수 식재와 보식이 집중되는 시기로, 키큰나무만 식재하는 방식보다 키작은 나무(관목)를 함께 배치한 다층 구조의 가로녹지를 조성할 경우 보행자 호흡 높이에서 미세먼지 저감 효과를 높일 수 있다. 키작은 나무 가운데 미세먼지 저감 효과가 우수한 수종으로는 회양목, 꽃댕강나무 등이 꼽힌다.

산림청 국립산림과학원 생활권도시숲연구센터 최수민 연구사는 “4월은 황사와 미세먼지가 증가하는 시기로 가로수 관리와 식재가 중요하다”며 “미세먼지 저감 효과가 높은 수종을 가로수로 선정하고 다층 구조로 조성하는 과학적 식재 전략을 통해 생활권 공기질 개선 효과를 높일 수 있다”고 전했다.