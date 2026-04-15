[헤럴드경제=문영규 기자] 폴란드 의회에서 한 의원이 유대인 상징인 ‘다윗의 별’ 대신 2차세계대전 당시 독일 나치당의 상징인 ‘하켄크로이츠’(卐)가 그려진 이스라엘 국기를 펼쳐보여 현장이 발칵 뒤집혔다.

14일 타임스오브이스라엘(TOI)과 AFP 통신에 따르면, 자유독립연맹(KWiN) 소속 콘라트 베르코비치 의원은 이날 연설 도중 하켄크로이츠를 합성한 이스라엘 국기를 펼쳐보이며 “이스라엘은 새로운 제3제국”이라고 말했다.

그는 “이스라엘 국기는 정확히 이런 모습이어야 한다”며 “팔레스타인 가자지구에서 숨진 어린이가 우크라이나 전쟁 기간 사망한 어린이보다 몇 배 많다”고 주장했다.

그러면서 이스라엘이 대량 학살을 저지르고 중동 지역에서 국제법상 사용이 금지된 백린탄을 쓰고 있다고 주장했다.

백린탄은 화염을 만들어 살상력이 높은 폭탄이다. 인도주의적 이유로 사용에 국제적인 비난이 이어지는 무기다. 이스라엘은 팔레스타인 무장 단체 하마스와의 무력 충돌 과정에서 이를 사용했다는 의혹이 제기되기도 했다.

베르코비치 의원의 연설에 의사당에선 고성이 터져나왔다. 브워지미에시 차자스티 의장은 곧바로 그의 연설을 중단시켰다. 폴란드 의회는 나치 상징을 사용한 것을 두고 징계 결의안을 준비 중인 것으로 알려졌다.

폴란드 형법상 나치 상징물 사용은 최대 징역 3년형이 가능하다. 여당은 연설 내용을 검찰에 보내 형사처벌해야 한다고 주장하고 있다.

폴란드 주재 이스라엘 대사관도 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 “아우슈비츠에서 홀로코스트 생존자들이 행진하는 오늘 비열한 반유대 행위가 벌어져 특히 충격적”이라며 폴란드 당국에 조치를 요구했다.

특히 이날은 이스라엘의 홀로코스트(나치의 유대인 학살) 추모일로 폴란드 오시비엥침에 있는 아우슈비츠 강제수용소에서는 을 맞아 ‘생명의 행진’으로 불리는 추모행사가 열리기도 했다.

독일 나치는 아우슈비츠를 비롯한 강제수용소를 폴란드에 여러 곳 세웠다. 나치는 600만명의 유대인을 학살했고 이 중 절반 가량이 폴란드계 유대인이었다. 폴란드 역시 2차세계대전 최대 피해국 중 하나로 이스라엘과는 학살의 비극을 공유하고 있다.

자유독립연맹은 폴란드 민족주의를 내세운 극우 포퓰리즘 정당이다. 이 당 소속 베르코비치 의원은 자국에서 강경 보수 성향으로, 반유대 색채가 짙은 정치인으로 분류된다.

같은 당 공동대표이자 폴란드 대표 극우 인사인 스와보미르 멘트젠은 SNS에 “이스라엘은 새로운 제3제국!”이라며 베르코비치 의원의 연설 영상을 올리기도 했다.