국내 첫 금융 파트너…테스트넷 구동 단계 이틀 걸리는 정산, 실시간 수준으로 단축

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 글로벌 블록체인 인프라 기업 리플과 손잡고 통상 이틀 이상 걸리던 국채 거래 정산 시간을 실시간 수준으로 단축하는 기술 검증에 나선다고 15일 밝혔다.

양사는 전날 서울 광화문 교보생명 본사에서 ‘리플 블록체인 인프라 활용 국채 거래 기술 검증(PoC) 프로젝트’ 테스트넷 구동 현황을 점검하고 향후 협력 방안을 논의했다.

이들은 지난해 9월 파트너십 체결 이후 국내 규제 환경 분석과 스테이블코인 결제, 토큰화 채권 등 다양한 기술 모델 검토를 마쳤다. 이달부터는 리플의 기관용 블록체인 인프라를 활용해 실제 테스트넷 환경에서 국채 거래 구조의 기술적 타당성을 검증하는 실무 단계에 들어갔다.

핵심은 국채 등 실물 금융자산을 디지털 토큰 형태로 전환해 블록체인상에서 거래하는 ‘토큰화 국채’ 기술 구조를 검증하는 것이다.

현재 국채 거래는 매매·결제 시스템이 이원화돼 기관 간 거래 내역 대조와 정산에 통상 이틀 이상이 소요된다. 반면 블록체인 기반 단일 네트워크에서 스테이블코인으로 대금을 결제하면 거래와 정산을 동시에 처리할 수 있어 결제 불이행 등 거래 리스크도 줄일 수 있다.

리플은 국내 첫 금융 파트너로 교보생명을 선택했다. 디지털 금융 분야에서 선제적으로 쌓아온 혁신 역량을 높이 평가한 결과라고 교보생명은 설명했다.

박진호 교보생명 부사장은 “이번 프로젝트는 단순한 디지털 자산 투자가 아니라 기존 금융 자산을 블록체인 기반 금융 시스템에서 운용할 수 있는지를 검증하는 실험”이라며 “리플과 긴밀한 협력을 통해 고객들에게 차별화된 금융서비스를 제공하겠다”고 말했다.