TAP 민영화 위한 구속력 없는 제안서 제출 미주 및 아프리카 노선 연결성 대폭 강화 글로벌 네트워크 편입 통한 운영 시너지

[헤럴드경제=김명상 기자] 에어프랑스-KLM그룹은 15일 포르투갈 국영 지주사 파르푸블리카에 TAP 에어 포르투갈(이하 TAP) 지분 인수를 위한 구속력 없는 제안(NBO)을 제출했다고 15일 밝혔다. 이는 법적 구속력은 없지만 향후 본격적인 인수를 검토하겠다는 의향을 밝히는 초기 단계 제안서다. 이번 제안은 TAP 민영화 작업의 일환으로 풀이된다.

인수 시 에어프랑스-KLM그룹은 TAP의 주요 허브인 리스본을 그룹 내 남유럽 핵심 허브로 육성할 계획이다. 이를 통해 브라질 포함 미주 지역은 물론, 아프리카까지 폭넓은 연결성을 제공할 수 있을 것으로 예상된다.

TAP이 에어프랑스-KLM그룹에 편입될 경우 운영 효율과 노선 네트워크 측면에서 시너지 효과가 예상된다. 또한 델타항공, 버진 애틀랜틱 등 파트너사와의 협력을 확대할 전망이다.

아울러 에어프랑스-KLM그룹은 TAP의 포르투갈 정체성을 유지하면서 글로벌 경쟁력과 지역 발전을 동시에 도모하겠다고 밝혔다. 이는 해외 거주 포르투갈인들의 항공 연결성 강화에도 기여할 것으로 예상된다.

벤자민 스미스 에어프랑스-KLM그룹 CEO는 “TAP이 지난 81년간 구축해 온 리스본 허브, 강력한 브랜드 정체성, 수백만 포르투갈 국민을 전 세계와 연결해 온 네트워크 등을 높이 평가한다”며 “TAP의 다음 단계는 에어프랑스-KLM그룹의 일원으로서 이러한 기반을 통해 한 단계 더 도약하는 것”이라고 말했다.