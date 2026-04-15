내년 4월 14일까지 시즌1 혜택 제공 돈키호테 등서 월 최대 5만원 캐시백

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 일본 여행객을 위한 특화카드인 ‘트래블로그+(플러스) 신용카드’를 출시한다고 15일 밝혔다.

트래블로그+ 신용카드는 국내 여행객이 가장 선호하는 여행지인 일본에 타겟팅된 카드다. 돈키호테·3대 편의점·스타벅스 등 일본 현지 대표 8개 가맹점에서 결제 시 월 최대 5만원의 캐시백을 제공하는 ‘일본 특화 시즌제 서비스’로 구성된 게 특징이다.

하나카드는 트래블로그+ 신용카드 출시를 기념해 이날부터 내년 4월 14일까지 1년간 ‘일본 특화 시즌1’ 서비스를 운영한다. 일본 현지 쇼핑·편의점·푸드&커피 영역에서 매월 최대 5만원의 캐시백을 받을 수 있다.

먼저 ▷돈키호테·유니클로 10만원 이상 결제 시 1만원, 다이소 2만원 이상 결제 시 5000원 캐시백 ▷일본 3대 편의점(세븐일레븐·로손·패밀리마트) 2만원 이상 결제 시 편의점별 5000원 캐시백 ▷스타벅스·맥도날드 2만원 이상 결제 시 5000원 캐시백을 제공한다.

기존 트래블로그 신용카드의 결제 편의성과 적립 혜택도 제공한다. 한 장의 카드 안에 ‘신용 결제’와 ‘외화 하나머니’ 두 가지 결제 방식이 탑재돼 있으며 손님은 자유롭게 결제 방식을 변경할 수 있다.

트래블로그+ 신용카드로 신용 결제 이용 시 시즌1 혜택 외에도 지난달 실적과 관계없는 기본적인 하나머니 적립 혜택을 제공한다. ▷항공·면세점·여행 가맹점 결제 시 3% 적립(월 최대 5만 하나머니) ▷해외 가맹점 결제 시 3% 적립(월 최대 5만 하나머니) ▷국내외 가맹점 하나페이 결제 시 1.3% 무제한 적립 ▷국내외 가맹점 및 간편결제(하나페이 제외) 시 1% 무제한 적립 등이 있다.

결제 방식을 외화 하나머니로 변경해 이용할 경우에는 ▷모든 통화 무료환전(환율우대 100%) ▷해외 이용 수수료 면제 ▷해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 등 3대 혜택을 받을 수 있다.

트래블로그+ 신용카드는 국내 전용 및 국내외 겸용(Mastercard) 모두 연회비 2만원이다. 하나카드 홈페이지와 하나페이 애플리케이션을 통해 신청할 수 있다.

성영수 하나카드 대표는 “해외 시장 노하우를 담은 하나카드의 독보적인 해외 결제 서비스를 일본 여행에서까지 만나볼 수 있게 됐다”며 “앞으로도 대한민국 국민 모두가 해외 이용수수료 없는 결제 혜택과 트래블로그만의 특화 서비스를 누릴 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.