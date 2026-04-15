‘SK매직’ 정수기 광고모델로 배우 변우석 선정 18일 신규 광고 공개…‘투워터’ 신제품 인지도 제고 TV·OTT·유튜브·SNS·옥외 채널 순차 공개

[헤럴드경제=홍석희 기자] SK인텔릭스는 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’의 새로운 정수기 광고모델로 배우 변우석을 선정하고 신규 광고를 오는 18일 공개한다고 밝혔다.

SK인텔릭스는 이번 모델 기용을 통해 브랜드 인지도와 선호도를 높이고 렌탈 시장 내 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 프리미엄 브랜드 이미지를 보다 선명하게 구축하고 핵심 사업 경쟁력을 소비자에게 직관적으로 전달하겠다는 전략이다.

회사는 드라마 ‘선재 업고 튀어’로 주목받은 변우석이 아이유와 함께 출연하는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’에서 이안대군 역을 맡는 점에도 주목했다. 극 중 왕실의 품격 있는 이미지가 브랜드가 지향하는 프리미엄 전략과 맞닿아 있다는 판단이다.

이번 광고는 변우석이 제안하는 라이프스타일과 감각적인 일상을 영상에 담았다. “난 하나로 만족하지 않아” 등의 카피를 통해 하나의 정수기로 건강한 미네랄 워터와 깨끗한 퓨어 워터를 동시에 제공하는 ‘투워터’의 차별화된 특장점과 기술력을 강조했다.

‘Water is Magic’ 슬로건도 전면에 내세웠다. 물이 일상 속 건강과 라이프스타일 전반에 긍정적인 변화를 이끄는 핵심 요소라는 점을 부각하며, 브랜드가 지향하는 웰니스 라이프스타일을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

SK인텔릭스는 오는 20일 신개념 미네랄 정수기 ‘투워터’를 시작으로 얼음정수기 ‘MEGA ICE’ 등 신제품을 잇따라 출시할 예정이다. 회사는 변우석의 세련되고 고급스러운 이미지를 앞세워 신제품 인지도와 선호도를 단기간에 끌어올린다는 구상이다.

이번 광고는 18일부터 TV를 비롯해 OTT, 유튜브, SNS, 버스, 엘리베이터 등 온·오프라인과 옥외 채널을 통해 순차적으로 공개된다.