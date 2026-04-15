서연이화·현대차 연구진과 공동개발 처음으로 에너지·환경 분야서 받아

[헤럴드경제=박혜원 기자] 금호석유화학이 ABS 플라스틱을 자동차 내장재용 소재로 고도화한 성과로 2026년 IR52 장영실상을 수상했다. 금호석유화학이 에너지·환경 분야에서 장영실상을 수상한 건 이번이 처음이다.

15일 금호석유화학은 서연이화, 현대자동차 연구진과 공동 개발한 성과로 이와 같이 수상했다. 장영실상은 정부와 학계가 함께 기술 혁신성과 시장성, 경제적 파급효과를 종합 평가하는 산업기술계 최고 권위의 상이다. 금호석유화학은 1996년 이후 총 6차례 장영실상을 수상했다.

공동 연구에 참여한 3사는 폐가전에서 회수한 재활용 ABS를 국내 최초로 완성차 양산에 적용했다. 기존의 ABS는 이물질 혼합 등 문제로 자동차와 같이 높은 품질이 요구되는 산업에는 활용되지 못했다.

금호석유화학은 내열 SAN 기반 소재 설계와 정밀 배합 기술을 적용해 내열 ABS를 개발했다. 개발 과정에서 50종이 넘는 재활용 소재를 평가하고, 공급업체와 품질을 개선한 끝에 최적의 소재 조합을 찾은 것으로 전해졌다.

이렇게 개발된 내열 ABS는 재활용 원료를 20% 이상 적용하고 탄소배출량을 약 16% 저감하면서도 냄새(VOC), 내열성, 충격 강도, 외관 품질 등 자동차 부품에 요구되는 기준을 충족해 실제 자동차 부품 양산까지 이어졌다. 금호석유화학 측은 지속적인 연구로 적용 차종과 부품을 확대한다는 계획이다.

금호석유화학 관계자는 “이번 성과는 재활용 소재를 단순 대체재가 아닌 성능 기준까지 충족하는 구조적 소재로 전환한 사례”라며 “앞으로도 금호석유화학은 재활용 소재 활용이 필수적인 요소로 자리 잡는 시대적 흐름 속에서 고부가가치 소재 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.