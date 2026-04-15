[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 올 하반기부터 해양금융 특화 전략을 구체화해 나가기로 했다.

부산은행은 지난 14일 계열사 대표와 그룹 경영진이 참석한 BNK 경영진 포럼에서 ‘해양금융 미래전략 싱크랩(Think-Lab)’ 연구 성과를 발표했다고 15일 밝혔다.

이번 싱크랩은 해양수산부 부산 이전, 북극항로 논의 확대, 글로벌 공급망 재편 등 급변하는 해양산업 환경에 선제적으로 대응하고, 산업과 금융을 연계한 실효성 있는 실행 전략을 마련하기 위해 지난 5개월간 운영됐다.

연구에는 해양·금융·경제 분야 외부 전문가와 자문위원, 내부 실무진이 함께 참여했다. 특히 이번 연구는 외부 전문가 중심의 협업을 통해 다양한 시각에서 실질적이고 실행 가능한 내부 솔루션을 도출했다. 연구진은 북극항로, 해운·항만, 조선·MRO, 내부 역량 강화 등 4대 분야를 중심으로 BNK의 해양금융 전략 과제를 체계적으로 정리했다.

부산은행은 그동안 해운·조선 등 해양산업 전반의 자금 수요에 대응해 선수금환급보증(RG)과 협약대출 등 맞춤형 금융지원을 지속해 왔다.

이를 바탕으로 부산은행은 ‘생산적 금융 협의회’ 운영과 ‘혁신성장금융단’ 출범을 통해 민간금융기관의 정책금융 역할을 확대하고 있으며, 올해 하반기에는 ‘BNK 해양종합금융센터’ 설립도 추진해 해양금융 특화 전략을 단계적으로 구체화해 나갈 계획이다.

김용규 부산은행 경영기획그룹장은 “이번 싱크랩은 부산은행의 해양금융 특화 전략을 한층 구체화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 외부 전문가와의 협업, 전문 조직 기반 강화를 통해 생산적 금융과 해양금융 역량을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.