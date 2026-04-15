조국 조국혁신당 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 국회의원 재보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. 이상섭 기자
조국 조국혁신당 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 국회의원 재보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조국 조국혁신당 대표는 15일 국회의원 재보궐선거 출마와 관련해 “더불어민주당 주요 인사들이 제게 직접 연락해 부산을 선택하지 않았으면 좋겠다고 얘기했다”며 “아쉬운 점은 있다”고 밝혔다.

조 대표는 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 ‘왜 출마지로 부산을 선택하지 않았나’라는 질문에 이같이 말했다.

그는 “(부산을) 박형준 시장으로부터 뺏어와야 하는데 제가 부산 북구에 나가게 되면 전재수 대 박형준의 구도가 조국 대 한동훈 구도로 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다는 우려를 (민주당에서) 얘기하더라”라고 주장했다.

또 “박 시장을 정말 그만 보고 싶은 부산 출신으로서 그 말이 이해됐다”며 “박 시장을 쫓아내고 척결하려면 (제가) 안 나가는 것이 맞다고 생각했다”고 했다.

조 대표는 민주당의 하정우 수석 영입 가능성을 높게 보며 “하 수석이 저보다 나이도 젊으시고 해서 충분히 이길 수 있을 것 같다”고 말했다.

김재연 진보당 대표가 평택을 출마에 반발하는 데 대해서는 “민주당이 후보를 낸 지역에 저희가 후보를 낼 수 없나. 아니지 않나”라며 “마찬가지로 진보당이 후보를 낸 곳에 저희가 후보를 낼 수 없다는 원칙도 없는 것”이라고 강조했다.

그는 “(평택을은) 매우 위험한 지역구”라며 “호남이나 안산 대신 선택한 평택에서 떨어지면 여러 비난을 받을 텐데 책임론을 제가 감당할 수밖에 없다고 본다”고 덧붙였다.


sunpine@heraldcorp.com