[헤럴드경제=김해솔 기자] 조국 조국혁신당 대표는 15일 국회의원 재보궐선거 출마와 관련해 “더불어민주당 주요 인사들이 제게 직접 연락해 부산을 선택하지 않았으면 좋겠다고 얘기했다”며 “아쉬운 점은 있다”고 밝혔다.

조 대표는 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 ‘왜 출마지로 부산을 선택하지 않았나’라는 질문에 이같이 말했다.

그는 “(부산을) 박형준 시장으로부터 뺏어와야 하는데 제가 부산 북구에 나가게 되면 전재수 대 박형준의 구도가 조국 대 한동훈 구도로 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다는 우려를 (민주당에서) 얘기하더라”라고 주장했다.

또 “박 시장을 정말 그만 보고 싶은 부산 출신으로서 그 말이 이해됐다”며 “박 시장을 쫓아내고 척결하려면 (제가) 안 나가는 것이 맞다고 생각했다”고 했다.

조 대표는 민주당의 하정우 수석 영입 가능성을 높게 보며 “하 수석이 저보다 나이도 젊으시고 해서 충분히 이길 수 있을 것 같다”고 말했다.

김재연 진보당 대표가 평택을 출마에 반발하는 데 대해서는 “민주당이 후보를 낸 지역에 저희가 후보를 낼 수 없나. 아니지 않나”라며 “마찬가지로 진보당이 후보를 낸 곳에 저희가 후보를 낼 수 없다는 원칙도 없는 것”이라고 강조했다.

그는 “(평택을은) 매우 위험한 지역구”라며 “호남이나 안산 대신 선택한 평택에서 떨어지면 여러 비난을 받을 텐데 책임론을 제가 감당할 수밖에 없다고 본다”고 덧붙였다.