화재 복구 긴급 훈련…재난 상황 대비 자체 플랫폼 활용, ‘수퍼셀’ 고도화

[헤럴드경제=고재우 기자] KT는 봄철 산불 조심 기간을 대비해 화재 대응 긴급 복구훈련을 시행한다고 15일 밝혔다. 이번 훈련은 산불 및 국사 화재 등 재난 발생 시에도 네트워크를 안정적으로 운영하기 위해 진행됐다.

세부적으로 긴급 복구훈련에는 KT가 개발한 현장 소통 플랫폼인 SFC(Smart Field Check)가 활용된다.

SFC는 재난·재해 발생 시 KT와 그룹사, 시설 협력사 간 무선 및 전송 시설 복구 현황을 관리해 주는 애플리케이션이다. 중복 출동을 방지하고, 현장 복구 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 복구 조직 간 효율적인 협업이 가능하다.

향후 재난 상황 발생할 시, SFC를 통한 신속하고 체계적인 대응도 가능할 전망이다.

KT는 재난 상황에 유효한 기술로 기대되는 ‘수퍼셀’ 기술도 고도화 중이다. 수퍼셀은 지상과 항공을 아우르는 차세대 통신 기술이다. 고성능 렌즈 안테나와 비지상망(NTN) 기술을 결합해 기존보다 넓은 통신 영역을 제공한다.

지난해 KT는 산악·도서·해상 지역 등 기존 지상 인프라 접근이 어려운 곳에 통신망을 제공할 수 있는 ‘수퍼셀 고고도 기지국(HAPS)’ 개발을 완료한 바 있다. 앞으로도 고고도 플랫폼 및 저궤도 위성 활용 방안 등을 통해 재난안전통신망의 활용 범위를 더욱 확대할 계획이다.

이종식 KT 미래네트워크랩장은 “KT는 재난 상황에서 끊김 없는 통신 서비스를 제공할 수 있도록 기술 고도화를 지속해 나가겠다”며 “위성·HAPS 기반의 비지상망 기술 진화를 통해 6G 유비쿼터스 네트워크 진화를 준비하겠다”고 말했다.