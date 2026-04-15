선화랑서 5월 5일까지…60여 점 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국 추상미술의 거장 이두식(1947~2013) 화백의 예술 세계를 다시 만날 수 있는 회고전이 열린다.

선화랑은 15일부터 5월 5일까지 이두식 회고전 ‘다시 만난 축제-표현·색·추상...그 너머’를 개최한다.

이번 전시는 이두식 작고 13주기를 맞아 기획된 회고전으로, 생전 작가와 인연이 깊었던 지인들이 뜻을 모아 마련했다. 선화랑은 1988년 ‘선미술상’ 수상 이래 각별한 관계를 이어 온 작가의 예술적 여정을 재조명한다. 회화, 드로잉 등 60여 점의 작품을 통해 초기부터 말년까지 약 40년에 걸친 작업 세계를 총망라한다.

전시 제목 ‘다시 만난 축제’는 이두식이 25년 넘게 천착한 대표 연작 ‘축제(Festival·잔칫날)’에서 따온 것으로, 갑작스런 작고 이후 멈춰 있던 그의 예술 세계를 다시 만난다는 의미를 담았다. 부제 ‘표현·색·추상…그 너머’는 작가의 마지막 전시였던 홍익대 현대미술관의 정년 퇴임 기념전 ‘이두식과 표현·색·추상’(2013년)을 계승하면서 그 너머의 시간과 재조명이라는 의미를 더한 것이다.

이두식의 작품 세계는 크게 세 시기로 나뉜다. 제1기(1968~1975년)는 앵포르멜과 기하학적 추상이 결합된 초기 실험 시기며 제2기 (1975~1987년)엔 ‘생의 기원’이라는 제목으로 초현실주의적이면서도 극사실적인 기법으로 원초적 본능을 표출했다. 제3기(1988~2013년)는 구상과 추상이 혼재하는 가운데 강렬한 오방색과 거침없는 붓질로 ‘축제’ 연작을 선보이며 예술이 절정에 이른 시기다.

작가는 우리나라 관혼상제 문화에서 사용되는 화려한 기물들의 원색에서 영감을 얻었다. 외세의 침략과 내전을 겪은 고난의 민족이지만 잔치 문화에서만큼은 화려한 풍습을 가졌다는 점에 주목했다.

그는 현대인의 위축된 마음을 즐거움으로 위로하고자 원색을 과감하게 쓰는 추상 작업을 전개했고, 이것이 세계적 보편성에 다가가는 것이라 생각했다. ‘언짢은 기분, 술을 마신 상태, 몸이 아프거나 불쾌하면 절대 붓을 들지 않는다’는 철칙을 지키며 작품을 감상하는 사람들에게 좋은 기분을 전하고자 했다.

‘생전에 만 점의 작품을 그린다’는 목표로 매일 새벽 명상을 하고 붓을 들었던 작가의 ‘축제’를 다시 만날 수 있는 자리다.