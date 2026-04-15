유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 출연 “吳, ‘청계천’ 같은 랜드마크…시민 바라는 게 아냐” “행정 매력 느껴…전국적 변화 법안 만드는 효과”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 15일 국민의힘 서울시장 경선에 나선 오세훈 서울시장을 가리켜 “시정철학이 잘못됐다”며 “목표가 대권에 가 있다”고 비판했다.

정 후보는 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “행정의 주인이 어느 순간 시장이 됐다”며 이같이 말했다.

정 후보는 “처음에는 시민을 위한 정책도 하고 그랬는데, 어느 순간부터 시민은 본인이 끌고 가면 따라오고 좋아할 거란 생각을 가지신 것”이라며 “본인이 하고 싶은 것의 목표는 대권에 가 있다”고 말했다.

이어 “이명박의 청계천 같은 걸 해야 한다고 생각하면서 랜드마크, 거대한 업적을 하는데 시민이 바라는 게 아니다”라며 오 시장이 제시했던 한강버스, 서울링 등을 겨냥해 “시장을 바꾸면 시정철학이 바뀐다”고 했다.

서울시장 선거에서 정책 대결 외에 네거티브 공방에 대한 대비를 묻자 정 후보는 “당 차원에서 대응이 되기 때문에, 정청래 대표를 뵀더니 ‘당 차원에서 하겠다’, 그러니까 ‘이제 전체적으로 정책이나 이런 걸 조율해서 하시자’고 말씀이 있었다”며 “잘하겠고 자신있다”고 답했다.

국회의원 선거가 아니라 3선 성동구청장과 서울시장 등 지방자치단체장 선거에 연달아 나서는 배경을 두고는 “행정의 매력을 느꼈다”며 “제 정치를 하게 되면 지방정부를 해야겠다고 생각했다”고 말했다.

정 후보는 “국회는 굉장히 큰 폭이고 국가적 차원에서 영향을 미치지만 과반이 넘어야 법이 만들어지지 않나”라며 “행정은 본인이 혼자 노력해도 열심히만 하면 헌신적이라면 작은 변화를 만들어 내고, 이 변화들이 전국적으로 퍼지면 법안을 하나 만드는 것과 같은 효과가 있다. 그래서 이쪽(행정이) 더 매력적”이라고 했다.