기술협력 확대, 인적교류 병행 “시공 안정성·효율성 높일것”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 한국전력과 손잡고 터널보링머신(TBM, Tunnel Boring Machine) 설계기술 고도화에 나선다.

대우건설은 한국전력과 TBM 연구개발 및 기술교류 전반에 걸친 협력체계를 구축하기 위해 이같은 내용의 업무협약(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다. 전일 열린 협약식에는 심철진 대우건설 토목사업본부장, 김대한 한전 전력연구원장 등 양사 주요관계자들이 참석했다.

TBM은 철도, 도로, 전력구 등 터널 건설에 활용되는 대형 굴착 장비를 일컫는다. 지반 특성에 맞는 장비 선정과 운용 설계가 사업의 성패를 좌우한다.

양사는 ▷국내외 TBM 굴진 데이터베이스(DB) 상호 공유 ▷TBM 굴진속도 및 굴착도구 마모량 예측 모델 검증 및 고도화 ▷TBM 데이터베이스 관리시스템(T-DBMS) 및 장비 검수 노하우 공유 등을 추진한다. 기술 교류 뿐 아니라 세미나, 현장 방문 등 인적 교류를 병행해 관련 역량을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

대우건설은 자사의 TBM 운영 노하우와 한전의 데이터 관리 역량을 결합해 터널 사업의 안정성과 시공 효율을 높이겠다는 전망이다. 이를 기반으로 대심도 터널과 에너지 고속도로 구축에 필요한 전력구 터널 분야에서 기술 협력 범위가 확대될 것으로 보고 있다.

대우건설 관계자는 “대우건설은 철도·도로 등 다양한 인프라 사업을 수행하고 있으며, 이번 협력으로 TBM 시공 과정에서 축적되는 데이터를 체계적으로 활용해 기술력을 한층 강화할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “지반 조건별 시공 리스크를 줄이고 터널 시공의 안정성과 효율성을 동시에 높여 전력구를 포함한 인프라 사업 수행 역량을 지속적으로 고도화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.