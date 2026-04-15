달러화 채권 5억 달러, 유로화 채권 5억 유로…총 1조6000억원 규모 네이버 최초 유로화 채권 발행…달러화 채권 발행은 5년 만 약 15조원 투자자 주문 확보…발행 규모의 9.3배

[헤럴드경제=박세정 기자] 네이버는 달러화·유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 이는 네이버 최초의 유로화 채권 발행이다. 달러화 채권 발행은 2021년 이후 약 5년만이다.

이번 발행은 달러화 채권과 유로화 채권, 총 2개로 구성됐다. 달러화 채권은 5년 만기 5억 달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행됐다. 약 11억 달러(약 1조 6212억 원) 규모다.

국내 민간기업의 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초의 유로화 7년물 발행 사례다. 네이버 측은 “왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 인정받은 결과”라고 설명했다.

이와함께 네이버는 글로벌 플랫폼 기업으로서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 신뢰를 입증했다고 강조했다. 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 100억 달러(약 15조원)이상의 투자자 주문을 확보했다. 이는 최종 발행 규모의 9.3배에 해당한다. 발행금리는 달러화 5년물 4.375%(T+60bps), 유로화 7년물 3.750%(MS+93bps)로 확정됐다.

네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 또 유럽 투자자와의 접점을 넓히고 향후 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이번 채권 발행은 무디스(Moody’s)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받으며, 우수한 신용도와 함께 안정적 자금조달로 평가됐다.