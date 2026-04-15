달러화 채권 5억 달러, 유로화 채권 5억 유로…총 1조6000억원 규모

네이버 최초 유로화 채권 발행…달러화 채권 발행은 5년 만

약 15조원 투자자 주문 확보…발행 규모의 9.3배

네이버 [사진 연합뉴스]
네이버 [사진 연합뉴스]

[헤럴드경제=박세정 기자] 네이버는 달러화·유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 이는 네이버 최초의 유로화 채권 발행이다. 달러화 채권 발행은 2021년 이후 약 5년만이다.

이번 발행은 달러화 채권과 유로화 채권, 총 2개로 구성됐다. 달러화 채권은 5년 만기 5억 달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행됐다. 약 11억 달러(약 1조 6212억 원) 규모다.

국내 민간기업의 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초의 유로화 7년물 발행 사례다. 네이버 측은 “왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 인정받은 결과”라고 설명했다.

네이버 사옥 [사진 네이버]
네이버 사옥 [사진 네이버]

이와함께 네이버는 글로벌 플랫폼 기업으로서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 신뢰를 입증했다고 강조했다. 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 100억 달러(약 15조원)이상의 투자자 주문을 확보했다. 이는 최종 발행 규모의 9.3배에 해당한다. 발행금리는 달러화 5년물 4.375%(T+60bps), 유로화 7년물 3.750%(MS+93bps)로 확정됐다.

네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 또 유럽 투자자와의 접점을 넓히고 향후 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이번 채권 발행은 무디스(Moody’s)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받으며, 우수한 신용도와 함께 안정적 자금조달로 평가됐다.


sjpark@heraldcorp.com