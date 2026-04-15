삼성물산 상반기 내 ‘AI 웰니스 설루션’ 출시 강북삼성병원 ‘만성질환 예측 AI 모델’ 적용

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산이 강북삼성병원과 협력해 ‘웰니스 및 홈 헬스케어’ 서비스 개발에 나선다고 15일 밝혔다.

삼성물산은 지난 14일 서울 종로구 평동에서 강북삼성병원과 ‘웰니스 및 홈 헬스케어 상품·서비스 개발 위한 공동연구 업무협약’을 체결했다. 이날 협약식에는 이주용 삼성물산 DxP사업부장(부사장)과 조혜정 DxP본부장(부사장), 그리고 전원상 강북삼성병원 행정부원장, 강재헌 미래헬스케어본부장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

삼성물산이 올해 하반기 출시 예정인 ‘인공지능(AI) 웰니스 설루션’은 개인이 신체·영양·정서 데이터를 하나의 애플리케이션(앱)으로 통합 관리하고, AI 코칭, 맞춤형 식당 등을 제공받는 서비스다. 삼성물산은 여기에 아파트 커뮤니티·오피스 등 오프라인 공간에서 개인의 건강데이터를 측정하고 이를 기반으로 맞춤형 건강식 구매·AI 마인드 케어 등이 가능한 인프라를 구축할 계획이다.

이번 업무협약을 통해 삼성물산의 AI 웰니스 설루션에 강북삼성병원의 만성질환 예측 AI 모델을 적용하고, ‘AI 예측 모델 및 에이전틱(Agentic) 코칭’의 실증과 ‘미래 홈 헬스케어 상품·서비스 공동 연구 개발’을 추진한다. 이를 통해 삼성물산은 강북삼성병원이 구축한 국내 최대 규모의 건강검진 데이터와 의료 전문성을 ‘AI 웰니스 설루션’에 적용해 보다 전문적이고 유의미한 건강 인사이트를 제공할 예정이다.

글로벌웰니스연구소(GWI)에 따르면 최근 글로벌 웰니스 시장은 2024년 6조8000억 달러로 연평균 7.6% 성장해 2029년에는 9조8000억 달러달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 이에 맞춰 삼성물산은 올해 하반기에 웰니스 설루션을 출시하고, 강북삼성병원뿐만 아니라 다양한 전문기업 및 기관과의 파트너십을 기반으로 웰니스 생태계 구축을 추진할 예정이다.

이주용 부사장은 “주거용 홈닉(Homeniq), 빌딩용 바인드(Bynd)에서 검증된 디지털 경험 혁신을 웰니스 영역으로 확장하며 웰니스 생태계를 선점할 계획”이라며 “이는 삼성물산이 공간 내에서 사용자의 삶의 질과 경험을 향상하는 라이프스타일 프로바이더로 진화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.