- 고품질 심사, 현장서 실현한 우수 사례 확산…성과 중심 조직문화 확산·심사품질 제고

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처는 15일 정부대전청사에서 2026년 1분기 ‘이달의 심사관’ 시상식을 개최했다.

이번 1분기에는 심사 실적과 품질이 우수한 ▷생활디자인심사과 김현범 심사관 ▷식품생물자원심사과 권구범 심사관 ▷약품화학심사과 민경난 심사관 ▷환경기술심사팀 손연미 심사관 ▷동력기술심사과 홍기정 심사관 ▷반도체설계심사과 고연화 심사관 총 6명이 ‘이달의 심사관’의 영예를 안았다.

지식재산처는 지식재산이 기업의 핵심 자산이 되는 시대에 맞춰 심사의 신속성과 정확성을 동시에 확보하는 데 정책 역량을 집중하고 있다.

이를 위해 ‘열린 심사’ 제도 운영을 통해 산업 현장의 의견을 반영하고, 해외 진출 기업을 위한 초고속 심사 도입 및 AI·첨단 바이오 분야 스타트업 대상 초고속 심사 확대 등 국민이 체감할 수 있는 심사서비스 혁신을 이어가고 있다.

김용선 지식재산처장은 “기업의 경쟁력은 지식재산을 신속하게 확보하고 효율적으로 활용하는 데에 달려 있다”며 “묵묵히 최고의 심사업무를 수행하는 우수 인재를 적극 발굴·포상해 성과 중심의 조직문화를 정착시키고, 국민이 신뢰하는 고품질 심사체계를 더욱 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.