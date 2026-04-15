[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]안동문화원이 주최·주관하는 ‘2026 차전장군노국공주축제’가 오는 5월 1일부터 5일까지 닷새간 중앙선1942안동역과 원도심, 탈춤공원 일원에서 열린다.

15일 안동문화원에 따르면 이번 축제는 ‘전통의 향연, 놀이로 즐거운 안동’을 슬로건으로 내걸고 시민과 관광객이 직접 참여하고 머무르며 즐기는 체류형 축제로 새롭게 탈바꿈했다.

안동을 대표하는 전통 민속인 차전놀이와 놋다리밟기의 정체성을 강화하는 한편, 다양한 체험형 콘텐츠를 더해 지역 고유의 축제 브랜드를 확장한다는 계획이다.

행사 기간 동안 대한민국 대표 대동놀이인 차전놀이를 비롯해 놋다리밟기, 칠석고싸움놀이(광주), 월월이청청(영덕) 등 전통 민속 공연이 다채롭게 펼쳐진다.

또 저전동농요, 안동제비원성주풀이, 남사당 줄타기 등 전통 공연과 함께 동아시아문화도시 개막식, 주제공연 ‘고려를 노래하다’, 힐링음악회, 안동예술제 등이 이어지며 풍성한 볼거리를 제공한다.

시민 참여 프로그램도 대폭 확대된다.

읍면동 시민화합한마당과 거리 퍼레이드, 풍물한마당, 차전노국 댄스대회, 노국공주 선발대회 등이 마련돼 지역 공동체가 함께 어우러지는 장을 만든다.

축제장 곳곳에서는 차전 3관문 어드벤처, 색동놀이존 등 체험형 콘텐츠가 운영돼 방문객들이 전통문화를 오감으로 체험할 수 있다.

세대별 맞춤형 프로그램도 눈길을 끈다. 어린이를 위한 공연과 과학 마술쇼, 반려동물 프로그램, 7080 뉴트로 콘텐츠, 청년 유랑단 등 다양한 연령층을 아우르는 콘텐츠로 축제의 저변을 넓힌다.

먹거리도 한층 강화됐다. 더본코리아와 협업한 대형 먹거리 부스에서는 한국·중국·일본 3국의 음식을 선보이며, 전통 주막과 저잣거리, 읍면동 먹거리 부스가 함께 운영된다. ‘최고의 주모를 찾아라’ 프로그램도 진행돼 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공한다.

안동문화원 관계자는 “이번 축제는 전통을 단순히 관람하는 데서 벗어나 시민과 관광객이 함께 참여하고 머무르는 안동형 체류축제”라며 “다양한 전통 공연과 체험 먹거리가 어우러진 이번 행사를 통해 안동의 매력을 생생하게 전달하겠다”고 말했다.