[헤럴드경제=조용직 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영)는 2026년 제1차 추가경정예산 102억원을 활용해 장애인 생활체육 지원을 대폭 강화한다.

문체부는 이와 관련해 15일 국립세종도서관 대회의실에서 ‘장애인 생활체육 활성화를 위한 정책 간담회’를 개최한다고 밝혔다. 대한장애인체육회와 17개 시도 장애인체육회 관계자를 비롯해 지자체 장애인체육 담당 공무원 등 60여 명이 참석한 가운데 정책의 현장 안착 방안을 논의한다.

2026년 장애인체육 분야 추경 예산에는 장애인 스포츠강좌이용권 2만 명 추가 지원(62억 원), 장애인 유·청소년 스포츠 기반 구축(40억 원) 2건이 반영됐다. 특히 장애인 스포츠강좌이용권은 예산 부족으로 선정되지 못한 대기자들에게 즉시 혜택이 돌아갈 수 있도록 할 예정이다.

이를 위해 문체부는 지자체와 연계(국비 70%, 지방비 30%)되는 사업 특성에 따라, 지자체 차원의 추경 예산이 신속히 편성될 수 있도록 적극적인 협조를 당부할 계획이다.

문체부 임영아 체육협력관은 “장애인체육은 단순한 복지를 넘어 장애인의 건강하고 행복한 삶을 만드는 데 매우 중요한 요소인 만큼, 현장 의견을 바탕으로 장애인 유·청소년 등 수요자가 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.