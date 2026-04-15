“스몰딜 아닌 포괄적 합의 원해” 핵포기 조건으로 경제 정상화 제안 밴스, 협상 대표 맡아 재개 가능성

[헤럴드경제=서지연 기자] JD 밴스 미국 부통령이 도널드 트럼프 대통령의 대이란 협상 구상을 “그랜드바겐”으로 규정하며, 핵 포기를 조건으로 한 전면적 관계 정상화 의지를 강조했다.

밴스 부통령은 14일(현지시간) 조지아주에서 열린 보수단체 터닝포인트 USA 행사에서 “대통령은 작은 합의가 아니라 포괄적이고 중대한 합의를 원한다”며 “이란과의 협상 목표는 단순한 긴장 완화가 아니라 구조적인 전환”이라고 밝혔다.

그는 “트럼프 대통령이 이란에 제시하는 제안은 매우 명확하다”며 “이란이 정상 국가처럼 행동할 의지가 있다면, 미국도 이를 경제적으로 정상 국가로 대우할 준비가 돼 있다”고 말했다.

핵심 조건은 핵무기 포기다. 밴스 부통령은 “합의가 아직 이뤄지지 않은 이유는 대통령이 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 진정한 약속을 원하기 때문”이라며 “핵을 포기한다면 우리는 이란을 번영하게 만들 것”이라고 강조했다.

이어 “이란이 핵무기를 포기할 경우 경제적으로 번영할 수 있도록 돕고, 세계 경제로 복귀할 수 있는 길을 열어줄 것”이라고 덧붙였다.

밴스 부통령은 지난 주말 파키스탄 중재로 열린 종전 협상에서 미국 측 대표단을 이끌었으며, 협상이 재개될 경우 다시 협상 전면에 나설 것으로 예상된다.

시장과 외교가에서는 트럼프 행정부가 군사적 압박과 경제적 유인을 동시에 활용하는 ‘투트랙 전략’을 본격화하고 있다는 분석이 나온다. 해상 봉쇄 등 강경 조치로 협상력을 높이는 동시에, 핵 포기를 전제로 한 경제 정상화라는 출구를 제시하는 방식이다.

다만 이란이 핵 프로그램을 협상의 핵심 카드로 활용해온 만큼, 실제로 포괄적 합의가 성사되기까지는 상당한 진통이 불가피할 것으로 전망된다.