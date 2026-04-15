저효율 형광등을 고효율 LED로 교체… 에너지 절감·생활환경 개선 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 오는 4월 30일까지 취약계층의 에너지 복지 실현을 위한 ‘2026년 취약계층 에너지복지사업’ 참여가구를 모집한다.

이번 사업은 에너지 취약계층을 대상으로 노후화된 저효율 형광등을 고효율 LED 조명으로 무상 교체하는 사업이다. 고효율 조명으로 교체하면 연간 전력소비를 절반 가까이 줄일 수 있어 취약계층 가구의 에너지비용 부담 완화에 기여할 것으로 기대된다.

지원 대상은 국민기초생활보장법에 따른 생계·의료·주거·교육급여 수급가구와 차상위계층을 비롯해, 복지사각지대에 놓인 저소득가구 및 영구임대주택 거주 가구 등이다. 다만, 기존에 설치된 조명이 일반 형광등이 아닌 경우나 준공년도가 5년이 지나지 않은 시설 등은 대상에서 제외된다. 또한 비용 대비 효과성이 낮다고 판단되는 경우에도 사업 참여가 제한될 수 있다.

신청 기간은 4월 30일까지이며, 거주지 동주민센터를 방문하거나 유선으로 신청할 수 있다. 구는 대상자 100가구를 선착순으로 모집한 후 현장 실사를 통해 교체 대상을 최종 선정, 8월 말까지 교체 공사를 완료할 계획이다. 공사는 5월부터 순차적으로 진행된다.

이순희 강북구청장은 “높아져 가는 주거 에너지 요금으로 인한 경제적 부담을 덜어 취약계층 가구에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 에너지 효율 개선뿐만 아니라 취약계층이 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.