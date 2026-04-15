어르신·장애인 등 보행약자도 이용 가능한 무장애 데크길…누구나 누리는 ‘숲세권’ 구현 높이 10m 공중 보행로, 용왕산 지형 살린 곡선형 데크...숲 속 하늘길 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)가 숲 위를 걸으며 도심과 한강을 한눈에 조망할 수 있는 ‘용왕산 스카이워크’ 조성을 완료, 새로운 경관 명소 탄생을 예고했다.

‘용왕산 스카이워크’는 최대 폭 3m, 연장 224m 규모의 무장애 데크길로 조성됐다. 특히 모든 구간이 완만한 경사도를 유지하도록 설계되어 노약자, 유모차·휠체어 이용자 등 보행 약자도 편안하게 이동할 수 있다.

구는 산림 훼손을 최소화하기 위해 친환경 공법을 적용하고, 경관성과 안전성을 높이기 위해 설계를 여러 차례 보완하는 등 완성도를 높이는 데 주력했다.

가장 주목할 만한 특징은 약 10m 높이의 공중 돌출 구조와 지형을 살린 곡선형 데크길이다. 나무 허리 높이를 가로지르는 공중 보행로는 마치 숲 위를 걷는 듯한 경험을 제공, 산세를 따라 휘어지는 곡선형 동선은 자연의 생명력을 가까이에서 느낄 수 있도록 한다.

최고의 조망 지점은 용왕정 정자와 어우러진 원형 데크다. 어느 방향에서도 시야의 막힘이 없으며 숲과 도심, 한강이 한눈에 펼쳐지는 파노라마 경관을 감상할 수 있다. 또 야간에는 스카이워크 난간을 따라 설치된 390m의 LED 라인 조명이 점등되며, 곡선 구조의 아름다움과 도심의 화려한 불빛이 만나 낭만적인 야경을 선사한다.

구는 용왕정 전망대 주변 수목으로 인해 조망이 제한되는 점을 개선하기 위해 전망데크도 255㎡ 대폭 확장했다. 새롭게 확장된 전망데크는 용왕정의 고전적인 미(美)와 현대적인 스카이워크의 감각을 잇는 가교 역할을 하며 방문객들이 여유롭게 휴식할 수 있는 공간을 제공한다.

‘용왕산 스카이워크’는 지난해 12월 개관해 큰 인기를 끌고 있는 ‘용왕산 숲속카페’와 연계되며 새로운 지역 명소로 자리 잡을 전망이다.

구는 방문객 유입을 통해 주변 상권과의 시너지 효과를 창출하고, 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

이기재 양천구청장은 “보다 멋지고 실용적인 공간을 조성하기 위해 설계를 여러 차례 보완하는 등 공을 들인 만큼 이곳을 찾는 주민들도 큰 만족을 느끼실 거라고 생각한다”며 “용왕산 스카이워크가 다시 찾고 싶은 서울의 대표 명소로 자리잡고, 양천의 새로운 랜드마크가 되도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.