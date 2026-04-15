10일 구청 본관 행사 개최...직원 등 61명 헌혈, 12명 장기기증 서약...‘레드 파트너’ 지정업소 참여로 민·관 협력 의미 더해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 지난 10일 구청 본관 정문 앞에서 혈액 수급 안정화와 장기기증 문화 확산을 위한 ‘공직자 사랑의 헌혈 및 장기기증 희망등록’ 행사를 개최했다.

오전 10시부터 오후 4시까지 진행된 행사에는 강서구청 공직자들이 자발적으로 참여해 생명 존중과 나눔의 가치를 몸소 실천했다.

구는 대한적십자사 서울중앙혈액원과 협력해 헌혈 버스 2대를 운영하고, 재단법인 사랑의 장기기증운동본부와 함께 ‘장기기증 희망등록’ 부스를 마련해 직원들이 자연스럽게 참여할 수 있도록 했다.

이날 행사에는 강서구청 공무원, 시설관리공단 직원, 일반인을 포함해 총 61명이 헌혈에 참여했고, 12명이 장기기증 희망등록에 서약해 생명 나눔의 뜻깊은 대열에 함께했다.

‘장기기증 희망등록’은 뇌사 또는 사망 후 자신의 장기를 이식이 필요한 환자에게 기증하겠다는 의사를 미리 밝히는 절차로, 새로운 생명을 선물할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

참여자들은 헌혈을 통해 이웃 사랑을 실천하는 동시에, 간 기능·항체 검사 등 혈액검사 결과로 자신의 건강 상태를 확인하는 기회도 가졌다.

특히 이번 행사에는 민·관 협력사업인 ‘레드 파트너’ 지정 업소 ‘타르데마 베이커리’가 참여해 눈길을 끌었다.

‘레드 파트너’는 구가 지난 3월 지역 내 생명 나눔 문화 정착을 위해 음식점, 제과점, 이·미용업소 등 총 26개 업소와 협약을 맺고 추진 중인 사업이다. 헌혈자가 헌혈증서를 제시하면 구매비 할인 혜택 등을 받을 수 있다.

이날 ‘타르데마 베이커리’는 헌혈 참여자들에게 베이커리 이용권을 후원하며 캠페인에 활력을 더했다. 이는 지역 소상공인이 공공 캠페인에 적극 참여해 상생의 의미를 더한 모범 사례로 평가됐다.

구는 지난 2016년부터 꾸준히 헌혈 사업을 추진해, 올 하반기에도 헌혈캠페인을 추가 운영하는 등 생명존중의 가치를 널리 알릴 계획이다.