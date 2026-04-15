3월 말 기준 지역 내 재개발‧재건축 총 6만623세대 대규모 공급 예정... 고도 제한 완화, 용적률 상향 등 규제 완화로 정비사업 탄력... 재개발‧재건축 상담센터 2개소 운영 등 ‘속도감 있는 행정 지원’ 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 지여 내 재개발‧재건축 사업을 통해 총 6만 세대 규모의 주택 공급을 추진, 서울 도심 속 명품 주거단지 조성에 박차를 가하고 있다.

구에 따르면 올해 3월 31일 기준 지역 내 정비사업을 통해 총 6만623세대의 대규모 공급이 계획된 것으로 확인됐다.

이는 노후 주거지의 환경 개선은 물론, 서울 도심 내 안정적인 주택 공급 기반을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

이 정비사업은 특정 지역에 치우치지 않고 구 전역에 걸쳐 고르게 추진되는 것이 특징이다. 권역별 공급 규모는 ▷신길‧영등포본동 2만7233세대 ▷양평‧당산‧문래‧영등포동 1만3437세대 ▷여의동 1만1515세대 ▷도림‧대림동 8438세대 순이다.

먼저 가장 큰 비중을 차지하는 신길‧영등포본동은 신길뉴타운을 중심으로 정비사업이 활발히 진행되고 있다.

특히 지하철 7호선 신풍역 인근 ‘신길13구역’은 공공재건축 선도사업 후보지 중 가장 빠른 속도로 사업시행계획 인가를 확보, 최고 35층, 586세대로 탈바꿈한다. 신길제2‧15구역에서도 약 5100세대 이상의 공급이 계획되어 있다.

또, 노후도가 높은 ‘영등포역 인근’ 역시 최근 도심 공공주택 복합지구로 지정되어 최고 48층 3,366세대의 압도적인 규모의 랜드마크 단지가 들어설 예정이다.

대표적 준공업지역인 양평‧당산‧문래‧영등포동 권역은 최근 ‘2030 도시‧주거환경정비 기본계획’에 따라 용적률이 최대 400%까지 상향되면서 사업성이 획기적으로 개선됐다. 양평동 신동아, 문래동 국화, 당산동 한양아파트와 영등포1-11‧12‧13구역 등 노후 단지들의 정비사업이 원활히 진행되며 도심형 주거지로의 전환이 가속화되고 있다.

여의동 또한 한강변 고도 제한 완화와 서울시 도시계획 조례 개정에 힘입어 재건축에 탄력이 붙고 있다. 광장28‧삼부아파트는 각각 1314세대, 1735세대로 대단지 전환을 계획하고 있다.

또 의무 상업 비율 완화로 일반상업지역 최대 90%, 준주거지역 최대 100%로 주거 비율이 대폭 확대됨에 따라 금융 중심지 위상에 걸맞은 명품 주거지로 재탄생할 전망이다.

도림‧대림동 권역은 도림1구역과 대림1구역 등 대규모 정비사업과 대림동 청년주택 사업을 병행 추진, 권역 전체 총 8400여 세대 규모의 주택 공급을 통해 주거환경 개선과 주거복지 확대를 추진하고 있다.

아울러 구는 정비사업의 원활한 추진을 위해 재개발‧재건축 상담센터 2개소를 운영, 주민에게 정확한 제도 안내와 전문적인 상담을 제공하며 사업 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 최소화하는 데 힘쓰고 있다.

영등포구 관계자는 “6만 세대 공급 계획은 영등포구가 서울의 핵심 주거지로 거듭나는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “재개발, 재건축과 함께 녹지와 생활 인프라가 조화를 이루는 쾌적한 주거환경을 조성하는 데 행정 지원을 지속해 나가겠다”고 전했다.