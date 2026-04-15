보행 환경 개선 및 온열질환 예방 위해 4월부터 그늘막 조기 가동 총 185개 운영, 취약 구간 집중 배치하여 체감도 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 여름철 폭염에 대비해 ‘무더위 그늘막’을 조기 가동하며 주민 체감형 폭염 대응에 나선다.

구는 통상 5월부터 운영하던 폭염 대책을 앞당겨 최근 기온 상승과 강한 일사를 고려해 4월부터 그늘막을 운영한다. 지역 내 주요 교차로와 횡단보도 인근을 중심으로 쾌적한 보행 환경을 조성하고 온열질환 예방에 대응한다.

특히 유동 인구가 많은 버스정류장과 학교 주변, 전통시장 일대 등 폭염 취약 구간에 그늘막을 집중 배치해 이용 편의성과 실효성을 높인다.

현재 그늘막은 총 185개가 운영 중이며, 자외선 차단 기능이 강화된 소재를 적용해 직사광선을 효과적으로 차단한다. 일부 구간에는 기온과 풍속을 감지해 자동으로 펼쳐지고 접히는 스마트 그늘막을 운영해 강풍 및 야간 시 안전사고를 예방한다.

올해는 주요 거점을 중심으로 6개를 추가 설치할 계획이다.

구는 본격적인 무더위 시기에 맞춰 무더위쉼터 운영, 살수차 운행, 취약계층 방문 건강관리 등 폭염 대응 정책을 함께 추진해 여름철 안전 관리에 집중할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “폭염은 단순한 불편을 넘어 구민 안전과 직결되는 재난”이라며 “주민의 안전과 편의를 위해 생활 밀착형 폭염 대응 대책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.