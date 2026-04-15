[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 14일 대구경북 행정통합 대책 회의를 열고 통합특별법 처리 보류 이후의 상황을 점검했다.

경북도는 그동안 제기된 쟁점과 지역 내 다양한 의견을 검토해 행정체계 개편, 권한 배분, 지역 간 균형발전 및 상생 방안 등을 종합적으로 재정비하고 주민 수용성을 높이기 위한 방안도 마련하기로 했다.

이날 회의에서 최철영 대구대 교수는 “대구경북특별법 통과 이후에 대비한 선제적 정책 대응 준비를 시작해야 통합에 따른 혼란을 최소화할 수 있다”고 했다.

이창용 지방분권운동 대구경북본부 상임대표는 “시·도민의 참여와 숙의 과정이 충분히 보장돼야 하며, 통합 논의의 무게중심도 분권자치에 둬야 한다””고 강조했다.

류형철 경북연구원 미래전략연구실장은 “프랑스 레지옹 통합 사례를 면밀히 분석해 통합특별시가 원활하게 기능할 수 있는 제도적 준비를 해야 한다”고 전했다.

경북도는 이같은 의견을 바탕으로 특별법 내용을 정교하게 보완하고, 도민이 체감할 수 있는 통합 모델을 마련해 나가기로 했다.

특히 권역별 특화 발전전략을 더 구체화해 ‘어느 지역도 손해 보지 않는 통합’이라는 비전을 지역사회와 폭넓게 공유하고, 주민 의견 수렴과 공감대를 넓혀 나간다.

경북도는 정부가 통합특별시 우대 방침을 밝힌 공공기관 이전과 관련해 불이익이 발생하지 않도록 대응한다는 방침이다.

이를 위해 지난 2월 과학, 산업, 경제, 에너지 등 각 분야 전문가 21명으로 구성된 유치위원회를 출범시켰으며 최근에는 공공기관 유치 전담 조직을 신설해 정부와 국회, 이전 대상 기관 등을 대상으로 경북도가 최적의 이전지임을 설명하고 있다.

황명석 경북지사 권한대행은 “정부의 5극 3특 지역균형발전 방향에 대응하고 대구경북통합과 공공기관 이전이 흔들림 없이 추진되도록 대응체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.