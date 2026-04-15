뉴욕포스트 인터뷰 파키스탄에서의 2차협상 가능성 시사

[헤럴드경제=민상식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) ‘앞으로 이틀 안에’ 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성을 시사했다.

연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란과의 종전 협상과 관련 “향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌다”고 말했다.

그는 “왜 더 가능성이 높은지 아느냐”며 “군 최고위 인사(field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 덧붙였다.

이는 파키스탄 이슬라마바드에 있는 기자와의 통화에서 나온 발언으로, 트럼프 대통령은 해당 기자와 인터뷰를 마친 후 다시 전화를 걸어와 이같이 전했다고 뉴욕포스트는 전했다.

앞선 통화에서 트럼프 대통령은 “일들이 일어나고 있지만, 알다시피 조금 느리다”며 다음 회담은 파키스탄이 아닌 다른 장소에서 열릴 가능성이 크다고 말했다.

앞서 미국과 이란은 현지시간 지난 11일부터 12일 새벽까지 20시간 이상 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 협상을 벌였지만 합의 도출에 실패했다.