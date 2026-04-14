[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]분당서울대병원 어린이공공전문진료센터가 지난 1일부터 ‘중증소아 재택의료 시범사업’을 본격 시작했다고 14일 밝혔다.

입·퇴원을 반복해야 했거나 병원을 직접 방문하기 어려웠던 중증 소아환자들이 집에서도 전문적인 의료 서비스를 받을 수 있게 됐다.

재택의료 서비스의 대상은 만 18세 이하 소아·청소년 환자 가운데 ▷가정용 인공호흡기 ▷가정산소요법 ▷기도흡인▷비강영양 ▷장내영양 ▷가정정맥영양 ▷자가도뇨 등 상시적인 의료적 관리가 필요한 환자들이다. 다만 의료진의 신속한 방문과 집중 관리를 위해 분당서울대병원으로부터 편도 30km 이내 경기 남부권 거주할 경우에만 서비스를 받을 수 있다.

지속적인 의료 처치가 필요한 중증 소아환자는 이동 중 처치가 중단되면 응급 상황에 놓일 위험이 매우 높다. 때문에 병원을 방문하는 것 자체가 쉽지 않으며, 보호자의 간병 부담도 상당하다. 이번 사업은 이러한 환자와 가족의 부담을 줄이고, 가정에서도 전문적인 의료 서비스를 받을 수 있도록 의료 접근성을 높이고자 마련됐다.

이번 사업을 위해 소아재활의학과 전문의, 코디네이터 간호사, 방문 간호사, 물리치료사로 구성된 재택의료팀을 꾸렸다. 재택의료팀은 환자의 상태에 따른 연간 관리계획을 수립한 뒤 중증 소아환자의 가정을 직접 방문한다. 보건복지부가 시행하는 정부 시범사업인 만큼 경제적 부담도 적다.