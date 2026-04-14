[헤럴드경제=장윤우 기자] 태국 최대 명절 송끄란 축제 연휴 사흘 만에 95명이 숨졌다. 지난해 같은 기간 253명이 사망한 것과 비교하면 줄었지만 여전히 대규모 인명 피해가 발생했다.

14일 방콕포스트 등 태국 현지 언론에 따르면 태국 교통안전운영센터(RSOC)는 송끄란 연휴 첫 사흘(4월 10~12일) 동안 전국에서 515건의 교통사고가 발생해 95명이 숨지고 486명이 다쳤다고 밝혔다.

사망자가 가장 많은 지역은 방콕으로 6명이 숨졌고, 사고 건수와 부상자 모두 북부 람팡주가 각 25건으로 가장 많았다. 사흘 중 마지막 날인 12일에만 171건의 사고가 발생해 24명이 목숨을 잃었다.

사고 원인은 과속이 46%로 가장 많았고 음주 운전(24.5%)이 뒤를 이었다. 전체 사고의 77%가 오토바이 사고였으며 81%는 직선 도로에서 발생했다.

사흘간 교통법규 위반으로 유죄 판결을 받은 운전자는 1750명에 달했으며 이 중 92%가 음주 운전 혐의였다. 치앙마이에서 음주 운전 적발 건수가 246건으로 가장 많았다.

당국은 20세 미만 미성년자에 대한 주류 판매 금지, 물놀이 구역 교통 단속 강화 등의 조치를 시행 중이다. RSOC는 물총놀이 중 오토바이를 향해 직접 물을 뿌리면 운전자가 균형을 잃어 사고로 이어질 수 있다며 주의를 촉구했다. 도로 한가운데서의 물놀이와 이동 중인 픽업트럭 짐칸에 서거나 앉는 행위도 자제해달라고 당부했다.

송끄란은 태국의 새해맞이 행사로 불상을 물로 씻는 풍습에서 시작해 서로에게 물을 뿌리며 액운을 씻고 축복을 기원하는 형태로 발전했다. 유네스코 인류무형문화유산에도 등재돼 있다.

태국 언론은 축제 전후 일주일을 ‘위험한 7일’로 부르며 매년 이 기간 사건·사고를 집중 조명한다. 올해 위험 기간은 4월 10일부터 16일까지다.