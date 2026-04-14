영동권 리더들 “이념 넘어 민생 일꾼 선택”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 우상호 강원특별도지사 선거 여당 예비후보가 강원 영동 지역의 보수·중도 진영 인사들 1000명의 품에 안겼다.

김진기 전 속초시의회 의장, 박영곤 전 한국자유총연맹 속초시지회장 등 전직 지방의회 의장단 및 보수 진영 인사 1000명은 14일 더불어민주당 우 후보에 대한 지지를 공식 선언했다.

이들은 이날 우 후보 선거 사무소를 방문해 지지 명단을 전달하며, 이번 선거에서 진영 논리보다는 지역 경제 활성화를 우선시하겠다는 입장을 전했다.

이날 지지 선언에 참여한 인사들은 “오늘 저희는 진영을 넘어 오직 강원도의 미래와 도민의 먹고사는 문제를 위해 큰 결심을 했다”며 “특히 속초와 동해를 비롯한 영동 지역 주민들이 원하는 것은 소모적인 이념 대결이 아니라, 정체된 지역 경제를 다시 살려낼 유능한 일꾼”이라고 강조했다.

이들은 이어 “중앙정부를 설득하고 실질적인 소득을 만들어낼 적임자가 우상호 후보임을 확신한다”며 “오늘 속초와 동해 인사들의 1차 참여를 시작으로, 강원도의 변화를 바라는 영동권 보수 인사들의 동참이 계속해서 이어질 것”이라고 덧붙였다.

이날 행사에는 김진기 전 속초시의회 의장, 최령근 전 속초시의원, 박영곤 전 한국자유총연맹 속초시지회장 등 지역 내 영향력 있는 보수 인사들이 대거 참석해 힘을 보탰다.

현장에서는 지지 명단 전달과 함께 감사의 뜻을 담은 꽃다발 전달식이 진행되었으며, 참석자들은 “강원도의 자존심을 되찾자”며 결의를 다졌다.

우 후보는 보수 인사들의 파격적인 지지에 깊은 감사를 표하며 ‘경제 도지사’로서의 의지를 다졌다.

우 후보는 “보수 인사 1,000여 명의 지지는 단순히 개인 우상호에 대한 지지가 아니라, 강원도의 발전과 변화를 염원하는 영동 도민들의 간절함이 담긴 것”이라며 “무거운 책임감을 느낀다”고 답했다.

이어 “도지사가 되면 영동 지방을 포함한 강원도 전체의 발전에 획기적인 업적을 남기겠다”며 “지지를 결단해준 보수 인사들의 풍부한 행정·의정 경험을 공약에 적극적으로 반영하겠다”고 덧붙였다.

우 후보는 15일 11시 춘천남부노인복지관 배식봉사, 오후3시 영월파크골프장 골프체험, 오후 4시25분 강원도어르신생활체육대회 방문 등 일정을 소화할 예정이다.