점프투어 1차전에선 성아진 첫 승

[헤럴드경제=조용직 기자] 전라북도 군산 소재 군산 컨트리클럽(파72·6,510야드)의 부안(OUT), 남원(IN) 코스에서 열린 ‘KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전(총상금 7000만원, 우승상금 1050만원)’에서 유아현(19)이 우승했다.

유아현은 1라운드 6언더파 66타, 최종라운드 5언더파 67타로 최종합계 11언더파 133타를 기록하면서 생애 처음으로 드림투어 우승을 일궈냈다.

‘KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 2024’의 고등부 우승자 출신인 유아현은 “어제부터 좋은 성적이 나오면서 조급하지 말고 내 눈앞의 샷에만 집중하자는 생각이 우승으로 이어진 것 같아 기쁘다. 항상 응원해주시는 부모님과 가족에게 감사하다고 전하고 싶다”는 우승 소감을 밝혔다.

이밖에 지난 ‘KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전’ 우승자 강지선(30)과 오경은(26,지솔알이에이치)이 최종합계 10언더파 134타를 쳐 공동 2위에 올랐고, ‘KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전’ 우승자 윤혜림(29)과 조이안(22)이 최종합계 9언더파 135타의 기록으로 공동 4위를 기록했다.

한편 이날 충청남도 부여군 소재 백제 컨트리클럽(파72·6384야드)의 한성(OUT), 웅진(IN) 코스에서 열린 ‘KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전(총상금 3000만원, 우승상금 450만원)’에서는 국가대표 출신인 성아진(19·하이트진로)이 연장 접전 끝에 생애 첫 우승을 차지했다.