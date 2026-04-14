[헤럴드경제=정대한 기자] 제너시스BBQ그룹은 지난해 BBQ의 연결기준 매출이 5278억원으로 전년(5061억원)보다 4.3% 증가했다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 690억원으로 전년(857억원)보다 19.4% 감소했다.

BBQ 관계자는 “환율 상승에 따른 물류비 상승, 고병원성 조류인플루엔자(AI)로 인한 신선육 가격 인상분에 대한 본사 부담, 인력채용에 따라 인건비가 증가했다”며 “창사 30주년을 맞아 개최한 FC바르셀로나 초청 이벤트와 마케팅 비용 증가 등으로 영업이익이 감소했다”고 설명했다.

반면 해외 사업은 성장세를 이어갔다. BBQ에 따르면 글로벌 소비자 매출은 지난해 4500억원으로 전년(4000억원)보다 12.5% 증가했다. 특히 미국 매출은 3400억원으로 전년(3000억원)보다 13.3% 늘었다.

BBQ는 지난해 유타, 오리건, 사우스캐롤라이나 등 미국 3개 주에 추가로 진출해 총 33개 주에서 매장을 운영하고 있으며, 온두라스 등 중남미 지역에도 새롭게 진출했다.

BBQ 관계자는 “현재 BBQ 글로벌은 소스∙파우더 등 부자재들을 현지에서 조달하고 있지만, 글로벌 시장이 확대됨에 따라 물류∙생산 인프라 구축을 위한 선제적 투자도 강화해 나가고 있다”며 “특히, BBQ 글로벌은 초기 시장 진입과 인프라 구축 중심의 투자 단계를 거쳐 최근에는 매출 확대와 운영 효율화가 동시에 이뤄지며 수익성이 개선되고 있다”고 설명했다.

이어 “지난해 단순 국내 매출 경쟁이 아닌 글로벌 시장 확장과 경쟁력 확보를 위한 가치 중심의 성장 전략을 추진했다”며 “올해는 미국을 중심으로 한 해외 매출이 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 향후 전체 실적에서 차지하는 비중도 더욱 확대될 것으로 예상하고 있다”고 덧붙였다.